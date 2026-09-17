"Le están robando a Colón": la tajante decisión que tomaron con el árbitro que benefició a Godoy Cruz

El número 7 salió a celebrar el gol, pero el árbitro asistente, Marcelo Errante, decidió levantar la bandera señalando fuera de juego.

La indignación del conjunto santafesino no tardó en hacerse escuchar y, aunque no sirvió de nada en ese momento, finalmente el colegiado fue sancionado.

La imagen es clara: la defensa de Godoy Cruz habilita al delantero de Colón.

La tajante decisión que tomaron con el árbitro que benefició a Godoy Cruz

Marcelo Errante fue marginado por completo por la Dirección de Árbitros y no tendrá ningún tipo de participación en las canchas durante este fin de semana.

La sanción le impedirá estar presente en cotejos de cualquiera de las categorías del fútbol argentino.

Esta drástica decisión fue adoptada de forma posterior a la evaluación de la jugada donde el juez asistente invalidó el gol del conjunto Sabalero en su visita a Godoy Cruz.

Sin embargo, los tres puntos quedaron en casa y el Tomba continúa en su camino por la lucha para ascender.