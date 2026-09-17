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"Le están robando a Colón": la tajante decisión que tomaron con el árbitro que benefició a Godoy Cruz

Godoy Cruz le ganó a Colón por 2 a 0 en el partido correspondiente a la fecha 29 de la Primera Nacional, aunque con polémica

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Godoy Cruz se quedó con los tres puntos en casa.

Godoy Cruz se quedó con los tres puntos en casa.

Godoy Cruz logró un triunfazo de local frente a Colón que lo colocó en la tercera posición de la Primera Nacional con 49 puntos, por lo que tendrá la oportunidad de disputar los playoffs por el ascenso. No obstante, la alegría tombina quedó algo empañada por una jugada por demás polémica.

La jugada de la discordia llegó cuando, a los 43 minutos del primer tiempo, un avance del Sabalero terminó en el fondo de la red, pero el árbitro asistente, Marcelo Errante, le erró - justamente - en su decisión y sancionó offside.

El árbitro asistente se hizo tristemente célebre en el partido de Godoy Cruz - Colón.

El árbitro asistente se hizo tristemente célebre en el partido de Godoy Cruz - Colón.

La jugada de la polémica que benefició a Godoy Cruz

Leandro Garate, el 9 de Colón, agarró la pelota desde el sector derecho y, cuando el primer tiempo se moría, realizó un pase entre líneas hacia Agustín Toledo, quien definió con gran calidad ante la salida del arquero Juan Strumia.

El número 7 salió a celebrar el gol, pero el árbitro asistente, Marcelo Errante, decidió levantar la bandera señalando fuera de juego.

La indignación del conjunto santafesino no tardó en hacerse escuchar y, aunque no sirvió de nada en ese momento, finalmente el colegiado fue sancionado.

La imagen es clara: la defensa de Godoy Cruz habilita al delantero de Colón.

La imagen es clara: la defensa de Godoy Cruz habilita al delantero de Colón.

La tajante decisión que tomaron con el árbitro que benefició a Godoy Cruz

Marcelo Errante fue marginado por completo por la Dirección de Árbitros y no tendrá ningún tipo de participación en las canchas durante este fin de semana.

La sanción le impedirá estar presente en cotejos de cualquiera de las categorías del fútbol argentino.

Esta drástica decisión fue adoptada de forma posterior a la evaluación de la jugada donde el juez asistente invalidó el gol del conjunto Sabalero en su visita a Godoy Cruz.

Sin embargo, los tres puntos quedaron en casa y el Tomba continúa en su camino por la lucha para ascender.

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