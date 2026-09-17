La cruda confesión de Tuchel a dos meses de las semis entre Argentina e Inglaterra: "Sentí que no íbamos a sobrevivir"

El técnico de 53 años, además, reveló que se había ido conforme al entretiempo por el rendimiento de su equipo mostrado en el estadio Atlanta, pero reconoció que en la segunda parte Inglaterra comenzó a perder el protagonismo del primer tiempo. "Sentí que estábamos a la defensiva. Sentí que Argentina jugaba con más libertad, con movimientos más fluidos y encontraba mejores soluciones".

En ese sentido, el exconductor del Bayern Múnich precisó los momentos del cotejo en los que Inglaterra mostró debilidad y dio pie a la Selección argentina para aprovechar esas oportunidades que terminaron en su posterior triunfo. "En la ejecución, en los detalles: salir jugando desde el fondo, jugar alrededor de (Lionel) Messi, atacar por un lado y cambiar hacia el otro, llevar el juego al campo rival, hacerlos sufrir, tener tiempo para recuperarnos física y mentalmente con la pelota, nos faltó todo eso", enfatizó.

Tuchel además reconoció el cambio de actitud del conjunto dirigido por Lionel Scaloni: "Argentina empezó a jugar muy, muy rápido. Perdón por el lenguaje: jugaron al fútbol del ‘que se joda todo’. ‘No tenemos nada que perder. Que se joda todo’", manifestó.

Sobre la disposición táctica rival, Tuchel explicó: "Jugaron con cuatro delanteros. Pusieron dos extremos, dos atacantes y a Messi. Sacaron a un número seis y pusieron a un número 10. Quitaron a un defensor central y pusieron a un número seis. En algunos momentos jugaron con un 3-1-6. ¿Quién juega con un 3-1-6? Sentí literalmente que no íbamos a sobrevivir", agregó.

El entrenador dejó en claro que el cabezazo de Nicolás González tapado por Pickford marcó un antes y un después en el partido: "Un momento clave, cuando miro hacia atrás y pienso en qué pasó con mi toma de decisiones, fue que concedimos una oportunidad muy, muy clara justo antes de la pausa para hidratarse. Pensé: 'No vamos a sobrevivir’. Era esperar la muerte. No teníamos posesión, no defendíamos bien, no defendíamos correctamente con nuestro 4-4-2. Necesitábamos ayuda".

A raíz de esto, Thomas Tuchel explicó el motivo por el que decidió meter mano en el equipo y llamó a Ezri Konsa en lugar de Anthony Gordon y modificó el sistema táctico con cinco defensores. "Quería darles algo a los jugadores: esto es lo que hacemos. Esto es lo que hacemos ahora. Con esa mentalidad y esa experiencia, terminamos el partido contra Noruega con una línea de cinco. Terminamos el partido contra México con una línea de cinco. Y lo logramos. Pensé que Argentina dependía mucho de los centros, tenía cuatro delanteros en la última línea. Pensé: juguemos con una línea de cinco", detalló.

"Pasé a un 5-3-2, cambiamos la estructura. Porque creo que así podemos manejar mejor la amplitud y todavía tenemos tres defensores centrales en el medio si siguen llegando centros. Después cambiamos a un 5-4-1. Incluso mi mentalidad quizá fue: ‘solo hay que resistir’. Y era demasiado pronto. Demasiado pronto para esa mentalidad", reveló el entrenador del seleccionado británico.

Inglaterra finalmente terminó tercero en el Mundial 2026 luego de vencer a Francia por 6-4 en un apasionante partido.