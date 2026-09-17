Estudiantes venció a Corinthians y evitó un pleno de brasileños en semifinales de la Copa Libertadores

El desarrollo del complemento continuó sin demasiadas emociones hasta que, sobre el final, Estudiantes, que sufrió la lesión del Tucu Joaquín Correa, se adelantó en el marcador con un gol de Castro, que remató de volea un pase del ex Independiente Rivadavia Tomás Palacios.

Sobre el final del partido, el árbitro Jesús Valenzuela, a instancias del VAR, sancionó la pena máxima a favor del Timão luego de que un balón impactara en el brazo de Leandro González Pírez. El neerlandés Memphis Depay fue el encargado de ejecutar el tiro penal, pero envió el disparo por encima del travesaño y desperdició una ocasión inmejorable de llevar la partida a la tanda de penales.

Estudiantes rompió la hegemonía brasileña en la Copa Libertadores 2026

Estudiantes no solo se clasificó a semifinales de la Copa Libertadores después de 17 años sino que evitó un pleno de equipos brasileños semifinalistas ya que está confirmado el cruce en esa instancia entre Palmeiras (eliminó por penales a Liga de Quito) y Fluminense.

El Pincha espera por Flamengo o Independiente del Valle de Ecuador en la que los cariocas ganaron la ida como visitantes 2 a 0.

Además, el equipo del Cacique Medina no solo está compitiendo en el Torneo Clausura sino que está en cuartos de final de la Copa Argentina y debe jugar las finales de la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional, ante Independiente Rivadavia y Rosario Central, respectivamente.