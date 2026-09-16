"Llegaba tarde a trabajar": se tragó un cepillo de dientes de 18 cm y sobrevivió para contarlo

ejos de entrar en pánico o llamar inmediatamente a una ambulancia, la mujer se acomodó la ropa y decidió continuar con su día tal como lo tenía previsto: tomó el transporte público y completó de punta a punta su jornada laboral de 7 horas.

Una vez que marcó la tarjeta de salida al finalizar su turno, la mujer finalmente decidió acudir al hospital local para ser evaluada. Los profesionales de la salud que la atendieron en la guardia no salían de su asombro ante el relato, el cual tuvo que ser confirmado de inmediato mediante estudios de imagen.

La endoscopía que confirmó lo insólito

Fue mediante una endoscopia de urgencia como los especialistas constataron que el objeto se encontraba peligrosamente encajado en la cavidad digestiva superior, provocando ya un cuadro visible de inflamación en los tejidos circundantes.

Mediante una intervención endoscópica de alta precisión y utilizando un dispositivo de agarre especial, el equipo médico logró extraer la pieza de 18 centímetros a través de la boca sin causar daños colaterales.

"Es la primera vez en mi carrera que me encuentro con un paciente que traga un objeto de estas dimensiones y espera horas para pedir ayuda", reconoció sorprendido el médico tras el exitoso procedimiento.

Como indica el medio CTS Taiwan, la paciente fue dada de alta pocas horas después, dejando para el recuerdo un insólito registro clínico y una lección imborrable sobre los peligros de lavarse los dientes a las apuradas.