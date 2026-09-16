"Llegaba tarde a trabajar": se tragó un cepillo de dientes de 18 cm y sobrevivió para contarlo

Lo que le sucedió a una mujer de 44 años en la ciudad de Pingtung, al sur de Taiwán, y en el año 2022, bien podría encajar en el guion de una comedia, si no fuera porque estuvo al borde de convertirse en una verdadera tragedia médica.
La protagonista de esta insólita secuencia se encontraba alistándose a toda prisa para ir a su puesto de trabajo. Con el reloj jugando en su contra, tomó su cepillo de dientes se lo tragó por accidente. Lejos de asustarse, salió rápido de su casa para cumpir con la jornada.
Primero el trabajo, después la salud
Lo que verdaderamente dejó atónitos a los médicos no fue únicamente el paso del voluminoso cuerpo extraño a través del esófago sin perforar ningún órgano vital, sino la insólita reacción de la paciente.
ejos de entrar en pánico o llamar inmediatamente a una ambulancia, la mujer se acomodó la ropa y decidió continuar con su día tal como lo tenía previsto: tomó el transporte público y completó de punta a punta su jornada laboral de 7 horas.
Una vez que marcó la tarjeta de salida al finalizar su turno, la mujer finalmente decidió acudir al hospital local para ser evaluada. Los profesionales de la salud que la atendieron en la guardia no salían de su asombro ante el relato, el cual tuvo que ser confirmado de inmediato mediante estudios de imagen.
La endoscopía que confirmó lo insólito
Fue mediante una endoscopia de urgencia como los especialistas constataron que el objeto se encontraba peligrosamente encajado en la cavidad digestiva superior, provocando ya un cuadro visible de inflamación en los tejidos circundantes.
Mediante una intervención endoscópica de alta precisión y utilizando un dispositivo de agarre especial, el equipo médico logró extraer la pieza de 18 centímetros a través de la boca sin causar daños colaterales.
"Es la primera vez en mi carrera que me encuentro con un paciente que traga un objeto de estas dimensiones y espera horas para pedir ayuda", reconoció sorprendido el médico tras el exitoso procedimiento.
Como indica el medio CTS Taiwan, la paciente fue dada de alta pocas horas después, dejando para el recuerdo un insólito registro clínico y una lección imborrable sobre los peligros de lavarse los dientes a las apuradas.
En pocas palabras
- Insólito accidente: mujer se tragó un cepillo de dientes de 18 cm al apurarse para ir a trabajar.
- Reacción sorpresiva: completó su jornada laboral de 7 horas antes de ir al hospital.
- Intervención médica: médicos extrajeron el objeto mediante endoscopía sin complicaciones.