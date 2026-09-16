Prime Video y Julia Roberts arrasan con el drama actual que conmueve al mundo, la cultura de la cancelación con un caso que se llevó a la justicia, se trata de Caza de brujas.
Julia Roberts brilla en Prime Video con el drama que conmueve al mundo
Prime Video y Julia Roberts arrasan con el drama actual que conmueve al mundo, la cultura de la cancelación con un caso que se llevó a la justicia
Una profesora universitaria (Julia Roberts) se encuentra en una encrucijada personal y profesional cuando una estudiante estrella (Ayo Edebiri) acusa a uno de sus compañeros de trabajo (Andrew Garfield) y un oscuro secreto de su pasado amenaza con salir a la luz.
En Caza de brujas, película que conmovió al mundo, aborda precisamente eso, la política de la cancelación con una sola acusación y sin que haya sentencia firme.
Caza de brujasnos sitúa en la universidad de Yale, una de las cunas del wokismo en EE.UU. donde trabajan como profesores los personajes de Roberts y Garfield. Son colegas y muy buenos amigos.
Una amistad que se tambalea cuando él es acusado por la estudiante estrella de Roberts, una joven afroamericana, de haber abusado sexualmente de ella.
La profesora universitaria se enfrentará a un dilema moral mientras comienza una auténtica caza de brujas con la cancelación por bandera contra el personaje de Garfield.
Prime Video: de qué trata la película Caza de brujas
La sinopsis de la película Caza de brujas dice que una profesora universitaria (Julia Roberts) atraviesa una crisis personal y profesional cuando un alumno destacado acusa a uno de sus colegas de conducta inapropiada. Mientras el escándalo sacude a la institución, un oscuro secreto de su pasado amenaza con salir a la luz, obligándola a enfrentar sus propios errores y miedos.
Entre lealtades divididas, presiones académicas y dilemas éticos, deberá decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para proteger su reputación, su carrera y las verdades que ha intentado ocultar.
Prime Video: reparto de la película Caza de brujas
- Andrew Garfield
- Ayo Edebiri
- Julia Roberts
- Chloë Sevigny
- Michale Stuhlbarg
Tráiler de la película Caza de brujas
En pocas palabras
- Julia Roberts: Prime Video tiene el drama "Caza de brujas", abordando la cultura de la cancelación.
- Trama: una profesora universitaria se enfrenta a un dilema moral tras una acusación contra un colega y un secreto de su pasado.
- Temática: la película explora las consecuencias de las acusaciones en la era del "wokismo" y la política de la cancelación.