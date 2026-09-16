Julia Roberts brilla en Prime Video con el drama que conmueve al mundo

Caza de brujasnos sitúa en la universidad de Yale, una de las cunas del wokismo en EE.UU. donde trabajan como profesores los personajes de Roberts y Garfield. Son colegas y muy buenos amigos.

Una amistad que se tambalea cuando él es acusado por la estudiante estrella de Roberts, una joven afroamericana, de haber abusado sexualmente de ella.

La profesora universitaria se enfrentará a un dilema moral mientras comienza una auténtica caza de brujas con la cancelación por bandera contra el personaje de Garfield.

Prime Video: de qué trata la película Caza de brujas

La sinopsis de la película Caza de brujas dice que una profesora universitaria (Julia Roberts) atraviesa una crisis personal y profesional cuando un alumno destacado acusa a uno de sus colegas de conducta inapropiada. Mientras el escándalo sacude a la institución, un oscuro secreto de su pasado amenaza con salir a la luz, obligándola a enfrentar sus propios errores y miedos.

Entre lealtades divididas, presiones académicas y dilemas éticos, deberá decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para proteger su reputación, su carrera y las verdades que ha intentado ocultar.

Prime Video: reparto de la película Caza de brujas

Andrew Garfield

Ayo Edebiri

Julia Roberts

Chloë Sevigny

Michale Stuhlbarg

Tráiler de la película Caza de brujas