Prime Video tiene el mejor catálogo de películas de acción como la que protagoniza Liam Neeson, un verdadero éxito mundial, se trata de Asesino sin memoria.
Prime Video: Liam Neeson no para de triunfar con la película de acción más emotiva de la historia
Prime Video tiene el mejor catálogo de películas de acción como la que protagoniza Liam Neeson, un verdadero éxito mundial
A grandes rasgos el planteo del film es más que interesante: un sicario que progresivamente pierde la memoria se agrega a la lista de narradores en quienes no podemos confiar, lo que nos hace sospechar de lo que vemos como audiencia.
Sin embargo el film, aunque toca el tema -y lo difícil que es convivir con algo así-, no se enfoca en ello lo suficiente como para atrapar al espectador, involucrarlo y empatizar con el pobre Alex.
El segundo punto de conflicto, que funciona como disparador de la trama, resulta también un poco confusa en el modo de explicarla y puede complicar su comprensión, por lo que es necesaria plena atención para seguir el hilo de la situación.
El deterioro del personaje de Liam Neeson es increíble, a punto tal que será imposible no cuestionarse si a quien estamos viendo es al actor o a su interpretación.
Prime Video: de qué trata la película Asesino sin memoria
Alex (Liam Neeson) es un asesino a sueldo que se especializa en su precisión y discreción, pero cuando se niega a matar a alguien por cuestiones morales decide perseguir a quienes lo contrataron antes de que lo encuentren a él.
Hay dos grandes complicaciones en todo esto: primero, un grupo del FBI encabezado por el agente Vincent Serra (Guy Pearce) empieza a investigar los asesinatos que cometió; y segundo, Alex tiene principio de Alzheimer, lo que lo lleva a dudar y a cuestionar sus propias acciones.
Prime Video: reparto de la película Asesino sin memoria
- Liam Neeson
- Guy Pearce
- Taj Atwal
- Harold Torres
- Ray Fearon
- Monica Bellucci
Tráiler de las película Asesino sin memoria
En pocas palabras
- Prime Video: tiene la película de acción "Asesino sin memoria" protagonizada por Liam Neeson.
- Trama: un sicario con principio de Alzheimer intenta descubrir quién lo contrata antes de perder el control de sus acciones