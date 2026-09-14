Prime Video: Liam Neeson no para de triunfar con la película de acción más emotiva de la historia

El segundo punto de conflicto, que funciona como disparador de la trama, resulta también un poco confusa en el modo de explicarla y puede complicar su comprensión, por lo que es necesaria plena atención para seguir el hilo de la situación.

El deterioro del personaje de Liam Neeson es increíble, a punto tal que será imposible no cuestionarse si a quien estamos viendo es al actor o a su interpretación.

Prime Video: de qué trata la película Asesino sin memoria

Alex (Liam Neeson) es un asesino a sueldo que se especializa en su precisión y discreción, pero cuando se niega a matar a alguien por cuestiones morales decide perseguir a quienes lo contrataron antes de que lo encuentren a él.

Hay dos grandes complicaciones en todo esto: primero, un grupo del FBI encabezado por el agente Vincent Serra (Guy Pearce) empieza a investigar los asesinatos que cometió; y segundo, Alex tiene principio de Alzheimer, lo que lo lleva a dudar y a cuestionar sus propias acciones.

Prime Video: reparto de la película Asesino sin memoria

Liam Neeson

Liam Neeson Guy Pearce

Taj Atwal

Harold Torres

Ray Fearon

Monica Bellucci

Tráiler de las película Asesino sin memoria