Copa Argentina 2026: los postulantes al título tras la clasificación de Atlético Tucumán

El Decano tucumano ya está en semifinales y espera por el ganador entre Platense y Estudiantes de La Plata que jugarán el 1 de octubre en cancha y horario a designar, aprovechando el receso por la fecha FIFA.

En el estadio Eduardo Gallardón de Los Andes, sobre el cierre del partido apareció Alexis Canelo para empatar el encuentro y en la definición se impuso el arquero Luis Ingolotti, ganador del certamen con Central Córdoba (SdE), para tapar tres disparos clave que le dieron la clasificación al conjunto de Julio César Falcioni.