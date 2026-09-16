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Copa Argentina 2026: los postulantes al título tras la clasificación de Atlético Tucumán

Atlético Tucumán eliminó en los penales a Independiente Rivadavia y es uno de los 6 equipos que aún conservan chances de ser campeones de la Copa Argentina

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Ingolotti fue el héroe del Decano.

Ingolotti fue el héroe del Decano.

Atlético Tucumán eliminó en los penales a Independiente Rivadavia y es uno de los 6 equipos que aún conservan chances de ser campeones de la Copa Argentina 2026.

El Decano tucumano ya está en semifinales y espera por el ganador entre Platense y Estudiantes de La Plata que jugarán el 1 de octubre en cancha y horario a designar, aprovechando el receso por la fecha FIFA.

En el estadio Eduardo Gallardón de Los Andes, sobre el cierre del partido apareció Alexis Canelo para empatar el encuentro y en la definición se impuso el arquero Luis Ingolotti, ganador del certamen con Central Córdoba (SdE), para tapar tres disparos clave que le dieron la clasificación al conjunto de Julio César Falcioni.

Del otro lado del cuadro, Banfield ya está esperando en semifinales por el vencedor entre Boca y Racing que jugarán el domingo 27 de septiembre, en Rosario.

La definición de la Copa Argentina

Sin fechas establecidas, las semifinales de la Copa Argentina se jugarán en octubre ya que la final será el miércoles 4 de noviembre, con sede y horario todavía a confirmar.

De los 6 equipos que siguen con chances solo Boca y Estudiantes han ganado la Copa Argentina.

Los campeones de la Copa Argentina

  • 2012 Boca Juniors
  • 2013: Arsenal
  • 2014: Huracán
  • 2015: Boca Juniors
  • 2016: River Plate
  • 2017: River Plate
  • 2018: Rosario Central
  • 2019: River Plate
  • 2021: Boca Juniors
  • 2022: Patronato
  • 2023: Estudiantes de La Plata
  • 2024: Central Córdoba (Santiago del Estero)
  • 2025: Independiente Rivadavia

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