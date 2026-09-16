Cuántos millones ganó Boca por clasificar a las semifinales del certamen internacional

En octavos de final dejó en el camino a Recoleta y sumó otros 600 mil dólares, mientras que al vencer a San Pablo obtuvo 700 mil más, alcanzando un parcial de 1,8 millones de dólares.

Solo por disputar las semifinales ante Vasco da Gama, el conjunto azul y oro ganará 800 mil dólares extra para acumular 2.6 millones de dólares, una cifra enorme.

En caso de llegar a la final y ganarla, podrá sumar 10 millones de dólares y, además, recibirá un plus de 2.5 millones.

Boca junta objetivos deportivos con logros económicos.

Boca jugará las semifinales contra Vasco da Gama

El Xeneize jugará el primer partido por las semifinales el miércoles 14 de octubre en la Bombonera y definirá la serie en Brasil una semana después, el 21 de octubre.

Antes deberá concentrarse en el Torneo Clausura: