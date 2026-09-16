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Copa Sudamericana

Cuántos millones ganó Boca por clasificar a las semifinales del certamen internacional

Con el empate y la clasificación de Boca en Brasil, el Xeneize se aseguró un jugoso ingreso económico y quedó a solo tres partidos de alzar el trofeo

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Boca clasificó en Brasil y sigue recaudando dinero.

Boca clasificó en Brasil y sigue recaudando dinero.

Boca pisó fuerte en el mítico Morumbí. Con el empate 1-1 de este martes ante San Pablo, el Xeneize cerró la serie de cuartos y se metió entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana 2026. Ahora, la gran ilusión está a solo tres partidos de distancia.

Más allá de que el conjunto de la Ribera va por el título, en el camino aparece un éxito extradeportivo fundamental: cada clasificación representa un enorme alivio financiero para el club, que sigue acumulando dólares tras asimilar el golpe de la Libertadores y superar las dos fases previas de este torneo.

Boca celebra con las manos en alto y los bolsillos llenos.

Boca celebra con las manos en alto y los bolsillos llenos.

Boca: una máquina de ganar dinero en la Sudamericana

El Xeneize tuvo un mal paso por la Copa Libertadores; no obstante, tras desembarcar en la Sudamericana comenzó un camino fructífero de éxitos deportivos y ganancias económicas. Al eliminar a O’Higgins por penales, se aseguró 500 mil dólares.

En octavos de final dejó en el camino a Recoleta y sumó otros 600 mil dólares, mientras que al vencer a San Pablo obtuvo 700 mil más, alcanzando un parcial de 1,8 millones de dólares.

Solo por disputar las semifinales ante Vasco da Gama, el conjunto azul y oro ganará 800 mil dólares extra para acumular 2.6 millones de dólares, una cifra enorme.

En caso de llegar a la final y ganarla, podrá sumar 10 millones de dólares y, además, recibirá un plus de 2.5 millones.

Boca junta objetivos deportivos con logros econ&oacute;micos.

Boca junta objetivos deportivos con logros económicos.

Boca jugará las semifinales contra Vasco da Gama

El Xeneize jugará el primer partido por las semifinales el miércoles 14 de octubre en la Bombonera y definirá la serie en Brasil una semana después, el 21 de octubre.

Antes deberá concentrarse en el Torneo Clausura:

  • fecha 10: domingo 20/9 - visitante vs. San Lorenzo.
  • fecha 11: domingo 4/10 - local vs. Unión.
  • fecha 12: fin de semana del viernes 9/10 - visitante vs. Instituto.

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