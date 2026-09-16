Acumuló 800 días de vacaciones porque la empresa no lo dejaba tomárselas y lo despidieron: tuvieron que indemnizarlo

Entre 2001 y 2004 recibió algunos pagos, pero la mayor parte del dinero quedó pendiente. Todo empeoró en el año 2022, cuando la compañía cambió su dirección y el empleado fue despedido por una supuesta “falta grave”.

La empresa lo despidió, pero se hizo justicia: recibirá una compensación millonaria

El empleado acumuló más de 800 días de vacaciones en 35 años y luego lo despidieron, pero la justicia lo recompensó.

Tras ser despedido, llevó el caso a los tribunales y salió favorecido, ya que según lo establecido por un tribunal laboral de Watford, el procedimiento llevado a cabo por la compañía había sido injusto y no había demostrado correctamente las acusaciones utilizadas para despedirlo.

La justicia consideró que el despido fue injusto y el tribunal puso la ruleta a favor del hombre ordenando que el trabajador fuera indemnizado con alrededor de 105 mil libras, que equivalen a más de 120 mil euros. Además, como tenía más de 800 días de vacaciones acumulados, la empresa deberá abonarle otros 460 mil euros, por lo que recibirá más den total.