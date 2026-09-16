Imagina trabajar para una empresa desde el año 1987, comenzar con 30 días de vacaciones anuales y terminar despedido con 800 días sin usar por el impedimento de ser empleado de tiempo completo. Así pasó con un hombre que trabajaba en una compañía de gestión inmobiliaria.
Acumuló 800 días de vacaciones porque la empresa no lo dejaba tomárselas y lo despidieron: tuvieron que indemnizarlo
El trabajador de una compañía fue despedido teniendo más de 800 días de vacaciones sin usar. Lo que ocurrió finalmente le compensó el mal momento
Tenía 827 días de vacaciones y la empresa no le permitió disfrutarlas
El empleado de la compañía de gestión inmobiliaria del Reino Unido tenía más de 35 años en el cargo y acumuló 827 días de vacaciones sin usar, bajo la justificación de que era un empleado de tiempo completo.
Entre 1988 y 1996, la empresa le rechazó solicitudes que sumaban 200 días de vacaciones. Encima, con el paso del tiempo su derecho anual aumentó de 30 a 45 días y al no poder disfrutarlos completos, el trabajador acordó con la compañía que los días que no utilizara deberán ser pagados más adelante.
Entre 2001 y 2004 recibió algunos pagos, pero la mayor parte del dinero quedó pendiente. Todo empeoró en el año 2022, cuando la compañía cambió su dirección y el empleado fue despedido por una supuesta “falta grave”.
La empresa lo despidió, pero se hizo justicia: recibirá una compensación millonaria
Tras ser despedido, llevó el caso a los tribunales y salió favorecido, ya que según lo establecido por un tribunal laboral de Watford, el procedimiento llevado a cabo por la compañía había sido injusto y no había demostrado correctamente las acusaciones utilizadas para despedirlo.
La justicia consideró que el despido fue injusto y el tribunal puso la ruleta a favor del hombre ordenando que el trabajador fuera indemnizado con alrededor de 105 mil libras, que equivalen a más de 120 mil euros. Además, como tenía más de 800 días de vacaciones acumulados, la empresa deberá abonarle otros 460 mil euros, por lo que recibirá más den total.
En pocas palabras
- Despido Injustificado: un empleado con 827 días de vacaciones acumuladas fue despedido por una empresa inmobiliaria.
- Compensación Millonaria: el tribunal laboral dictaminó un despido injusto, ordenando una indemnización de más de 120 mil euros.
- Pago Pendiente: la empresa deberá abonar además otros 460 mil euros correspondientes a las vacaciones no gozadas.