Considerado una de las figuras musicales más importantes de los siglos XX y XXI, el legado de Paul McCartney continúa intacto. El artista fue un pilar fundamental de The Beatles antes de formar la banda Wings junto a su esposa Linda.
Paul McCartney, cantante de los Beatles, 84 años: "La tristeza no es tristeza. Es felicidad con una chaqueta negra. Las lágrimas no son lágrimas. Son bolas de risa bañadas en sal"
El histórico músico británico Paul McCartney lanzó su decimoctavo álbum solista, donde mantiene vigente su particular visión sobre la vida
Luego desarrolló una exitosa carrera que le valió decenas de discos, premios Grammy, un Óscar a la mejor banda sonora adaptada e incluso el título de sir otorgado por la Corona británica.
Actualmente, el reconocido cantante acaba de lanzar su decimoctavo disco en solitario titulado "The Boys of Dungeon Lane". El propio autor describe la obra musical como "una colección de recuerdos nunca antes compartidos".
A sus 84 años, el músico sigue recurriendo al pasado como una fuente inagotable de inspiración creativa para sus diferentes composiciones artísticas.
La visión de Paul McCartney
Una muestra de su pensamiento sobre las emociones aparece en el libro "Blackbird Singing: Poems and Lyrics, 1965-1999". En las páginas de ese volumen publicado en abril de 2011, el compositor dejó escrita una frase muy profunda.
"La tristeza no es tristeza. Es felicidad con una chaqueta negra. Las lágrimas no son lágrimas. Son bolas de risa bañadas en sal. La muerte no es muerte. Es la vida que ha saltado desde un acantilado alto", redactó el creador.
Lejos de percibir los malos momentos como algo exclusivamente negativo, el autor reinterpreta esa emoción como una prolongación de la felicidad. Se trata de un sentimiento que conserva su esencia incluso cuando se tiñe de pérdida o nostalgia.
Para el músico, las lágrimas se asocian directamente a la alegría, mientras que la muerte se plantea como una continuidad de la existencia.
En pocas palabras
- Paul McCartney: lanzó su decimoctavo álbum solista, manteniendo su visión sobre la vida.
- Inspiración: a sus 84 años, el músico se inspira en el pasado y reflexiona sobre las emociones.
- Filosofía: reinterpreta la tristeza, las lágrimas y la muerte como aspectos de la vida.