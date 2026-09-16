Paul McCartney, cantante de los Beatles, 84 años: "La tristeza no es tristeza. Es felicidad con una chaqueta negra. Las lágrimas no son lágrimas. Son bolas de risa bañadas en sal"

A sus 84 años, el músico sigue recurriendo al pasado como una fuente inagotable de inspiración creativa para sus diferentes composiciones artísticas.

La visión de Paul McCartney

Una muestra de su pensamiento sobre las emociones aparece en el libro "Blackbird Singing: Poems and Lyrics, 1965-1999". En las páginas de ese volumen publicado en abril de 2011, el compositor dejó escrita una frase muy profunda.

"La tristeza no es tristeza. Es felicidad con una chaqueta negra. Las lágrimas no son lágrimas. Son bolas de risa bañadas en sal. La muerte no es muerte. Es la vida que ha saltado desde un acantilado alto", redactó el creador.

Lejos de percibir los malos momentos como algo exclusivamente negativo, el autor reinterpreta esa emoción como una prolongación de la felicidad. Se trata de un sentimiento que conserva su esencia incluso cuando se tiñe de pérdida o nostalgia.

Para el músico, las lágrimas se asocian directamente a la alegría, mientras que la muerte se plantea como una continuidad de la existencia.