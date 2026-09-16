Una bebé prematura necesita una leche especial y sus padres gastan $2,4 millones al mes para comprarla

Criar un bebé en estos tiempos no es tarea sencilla. Muchas familias que cobran salarios mínimos invierten casi todo su su sueldo en comprar alimentos. Imaginemos esa circunstancia pero que el gasto solo en leche supere los $2,4 millones y no solamente esto, sino que de ese gasto dependa la vida de una niña.
Esta es la realidad que vive Yamila y su pareja con su hijita de tres meses. Esto es porque la bebé, que nació prematura y que padece intolerancia a la proteína de la leche, debe consumir un alimento especial por el que gastan 310.000 pesos cada cuatro días. Un gasto imposible de afrontar, al menos para dos trabajadores.
La bebé tiene apenas tres meses y ya pasó casi dos de ellos internada. Vino al mundo con apenas 31 semanas de gestación, y permaneció en Neonatología del hospital Lagomaggiore hasta que finalmente pudo recibir el alta y regresar a su casa, en San Martín.
Pero el regreso estuvo lejos de ser sencillo. Cuando comenzó a tomar la leche indicada para recién nacidos, la bebé empezó a hacer deposiciones cada vez más frecuentes, hasta que apareció sangre. También tuvo ronchas y una fuerte irritación en la piel. Yamila la llevó al hospital Perrupato y luego, por recomendación de una familiar enfermera, al hospital Notti.
Una cuenta imposible para una familia que trabaja
En el hospital de niños determinaron que la bebé tiene intolerancia a la proteína de la leche de vaca y le indicaron una fórmula hidrolizada, en la que las proteínas están descompuestas para facilitar su tolerancia. La que mejor le funciona es Nutramigen. El problema no es solo el precio sino que el alimento está en falta y no es fácil de conseguir.
Actualmente necesita unos ocho tarros por mes. El gasto supera los $2,4 millones mensuales solamente en leche, una cifra imposible de sostener para Yamila y su pareja, que ambos trabajan.
Yamila se reincorporó a su trabajo apenas una semana después de que su hija recibiera el alta de Neonatología. Se dedica al monitoreo de cultivos en fincas, mientras que su pareja trabaja en una empresa. Para poder cumplir con sus horarios también debe pagarle a una prima enfermera para que cuide a la bebé.
La leche, además, no siempre está disponible en las farmacias. Yamila tiene que encargarla y pagarla por adelantado, muchas veces con tarjeta de crédito. En los últimos días recibió algunos tarros como muestra de parte de la gastroenteróloga que atiende a su hija, pero esa ayuda no alcanza para cubrir el consumo mensual.
Esperar la cobertura mientras la leche no puede esperar
La familia inició los trámites para que su obra social cubra la fórmula que necesita la bebé. Ya presentó certificados médicos del Lagomaggiore, de la gastroenteróloga y de la pediatra, pero todavía le solicitan documentación y formularios.
Mientras espera una respuesta, Yamila recurrió a la comunidad. Incluso tuvo que pagar una carta documento para reclamar la cobertura y, si no obtiene una respuesta, evalúa iniciar una acción judicial.
Por eso, el pedido es concreto: necesita ayuda para conseguir Nutramigen hasta que se resuelva la cobertura. Quienes puedan colaborar con la leche o sepan dónde conseguirla pueden comunicarse con Yamila al número informado por la familia. para colaborar, el teléfono de Yamila es: 263 474-1498 – Yamila Antonella Peralta
“Ya no alcanza solamente con que nosotros salgamos a trabajar”, cuenta. La frase resume una situación que excede a esta familia: cuando una necesidad médica aparece de golpe, el costo puede dejar sin margen incluso a quienes tienen dos ingresos.
En pocas palabras
- Bebé prematura: gasta $2,4 millones mensuales en leche especial por intolerancia a la proteína de vaca.
- Situación crítica: familia gestiona cobertura de obra social mientras recurre a la ayuda comunitaria.
- Urgencia: necesitan el alimento Nutramigen hasta que se resuelva el trámite de cobertura.