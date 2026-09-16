Una bebé prematura necesita una leche especial y sus padres gastan $2,4 millones al mes para comprarla

La niña nació con 31 semanas de gestación y pasó 2 meses en Neonatología del hospital Lagomaggiore. Imagen ilustrativa

Pero el regreso estuvo lejos de ser sencillo. Cuando comenzó a tomar la leche indicada para recién nacidos, la bebé empezó a hacer deposiciones cada vez más frecuentes, hasta que apareció sangre. También tuvo ronchas y una fuerte irritación en la piel. Yamila la llevó al hospital Perrupato y luego, por recomendación de una familiar enfermera, al hospital Notti.

Una cuenta imposible para una familia que trabaja

En el hospital de niños determinaron que la bebé tiene intolerancia a la proteína de la leche de vaca y le indicaron una fórmula hidrolizada, en la que las proteínas están descompuestas para facilitar su tolerancia. La que mejor le funciona es Nutramigen. El problema no es solo el precio sino que el alimento está en falta y no es fácil de conseguir.

Actualmente necesita unos ocho tarros por mes. El gasto supera los $2,4 millones mensuales solamente en leche, una cifra imposible de sostener para Yamila y su pareja, que ambos trabajan.

Yamila se reincorporó a su trabajo apenas una semana después de que su hija recibiera el alta de Neonatología. Se dedica al monitoreo de cultivos en fincas, mientras que su pareja trabaja en una empresa. Para poder cumplir con sus horarios también debe pagarle a una prima enfermera para que cuide a la bebé.

La leche, además, no siempre está disponible en las farmacias. Yamila tiene que encargarla y pagarla por adelantado, muchas veces con tarjeta de crédito. En los últimos días recibió algunos tarros como muestra de parte de la gastroenteróloga que atiende a su hija, pero esa ayuda no alcanza para cubrir el consumo mensual.

Esta es la leche que debe consumir la bebé de San Martín y que cuesta 310.000 por tarro.

Esperar la cobertura mientras la leche no puede esperar

La familia inició los trámites para que su obra social cubra la fórmula que necesita la bebé. Ya presentó certificados médicos del Lagomaggiore, de la gastroenteróloga y de la pediatra, pero todavía le solicitan documentación y formularios.

Mientras espera una respuesta, Yamila recurrió a la comunidad. Incluso tuvo que pagar una carta documento para reclamar la cobertura y, si no obtiene una respuesta, evalúa iniciar una acción judicial.

Por eso, el pedido es concreto: necesita ayuda para conseguir Nutramigen hasta que se resuelva la cobertura. Quienes puedan colaborar con la leche o sepan dónde conseguirla pueden comunicarse con Yamila al número informado por la familia. para colaborar, el teléfono de Yamila es: 263 474-1498 – Yamila Antonella Peralta

“Ya no alcanza solamente con que nosotros salgamos a trabajar”, cuenta. La frase resume una situación que excede a esta familia: cuando una necesidad médica aparece de golpe, el costo puede dejar sin margen incluso a quienes tienen dos ingresos.