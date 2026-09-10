Cambiaron a dos bebés en un hospital de Córdoba, la verdad salió a la luz 40 años después y la Justicia tomó una decisión

Córdoba y el caso de las recién nacida: el inicio de la duda

El caso comenzó a desandarse cuando una de las mujeres involucradas -identificada en el expediente como L.- comenzó a experimentar dudas sobre su origen. Con el propósito de echar luz sobre su historia familiar, se hizo un análisis genético en 2021 junto a G., la única madre que permanecía con vida y quien la había criado creyendo que era su hija biológica.

El resultado fue lapidario y categórico: no existía compatibilidad genética. A partir de ese momento se abrió un camino de incertidumbre y angustia, ya que la mujer que la crio jamás había sospechado la verdad. La vida de L., marcada por difíciles episodios personales y situaciones de vulnerabilidad, sumaba así un nuevo y profundo quiebre.

La investigación de la CONADI y el ADN cruzado en Córdoba

Frente a la inesperada revelación, la familia acudió a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). Dado el año de nacimiento -el 25 de mayo de 1977, en plena dictadura cívico-militar-, se activaron los protocolos para descartar un caso de apropiación ilegal de menores vinculado al terrorismo de Estado.

La hipótesis dictatorial quedó descartada: ambas madres habían ingresado por sus propios medios al hospital provincial de Córdoba, en libertad, y se habían retirado con las bebés que creían suyas. Sin embargo, al cruzar los registros de otros nacimientos en la misma maternidad durante esa misma jornada, los investigadores dieron con M., la otra mujer implicada.

Como los padres de ambas ya habían fallecido, debieron realizarse cotejos genéticos con muestras de los hermanos a través del Banco Nacional de Datos Genéticos, lo que en 2024 confirmó formalmente que las filiaciones estaban cruzadas.

El fallo en Córdoba y la indemnización

La Justicia analizó la responsabilidad estatal bajo el contexto de las prácticas hospitalarias de la época, caracterizadas por separar de manera sistemática a los recién nacidos de sus madres tras el parto.

Si bien el expediente no logró individualizar al agente responsable ni determinar el momento exacto en el que ocurrió el intercambio, se dictaminó que la Provincia debe responder civilmente por la falla en el servicio de salud pública.

En consecuencia, el tribunal resolvió otorgar resarcimientos económicos:

G. (la madre sobreviviente): recibió una indemnización de 25 millones de pesos, cifra que con el cálculo de intereses estipulados desde 1977 asciende a más de 123 millones de pesos.

L.: fue compensada con 25 millones de pesos por la alteración sufrida en su identidad y sus vínculos filiales.

M. (la otra mujer afectada): obtuvo 30 millones de pesos, contemplando además una incapacidad psíquica del 25% vinculada a los traumas acumulados a lo largo de su vida.

En tanto, los planteos presentados por nueve hermanos de ambas familias fueron desestimados por el magistrado, limitando el resarcimiento directo a las dos damnificadas principales y a la madre que crio a una hija ajena.