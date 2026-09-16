La isla Argentina pero que está rodeada por aguas de Uruguay: es la única frontera seca entre ambos países

En 1516, la expedición de Juan Díaz de Solís llegó al área del Río de la Plata y desembarcó en la isla, donde se encontró con pueblos indígenas, entre ellos guaraníes y charrúas. Solís había partido con tres naves y unos 60 hombres, y su llegada quedó registrada entre los primeros contactos europeos con el territorio que actualmente forma parte de la Argentina.

La historia de esta isla y por qué es la única frontera seca

La isla Martín García, que pertenece a Argentina, y la pequeña isla Timoteo Domínguez, de Uruguay, estaban originalmente separadas por agua en el Río de la Plata, pero durante décadas los sedimentos transportados por el río fueron acumulándose entre ambas y provocaron que las islas crecieran hasta quedar unidas físicamente. De esta manera, Argentina y Uruguay pasaron a tener en ese lugar un límite internacional que se encuentra sobre tierra firme, conocido como la única frontera seca entre los dos países, aunque la frontera jurídica continúa estando definida por los acuerdos internacionales.

Durante los siglos siguientes, Martín García adquirió una importancia estratégica por su ubicación en el Río de la Plata. Después de la Revolución de Mayo de 1810, la isla quedó en manos de los realistas. En 1811, el Primer Triunvirato comenzó a utilizarla como lugar de reclusión para soldados condenados, dando inicio a una tradición que se extendería durante buena parte de su historia.

La disputa por el control de la región volvió a colocar a la isla en el centro de los conflictos militares. En 1825, Brasil declaró la guerra a las Provincias Unidas y bloqueó el Río de la Plata. En ese contexto, las fuerzas brasileñas ocuparon Martín García, aunque el almirante Guillermo Brown logró recuperarla. Sus victorias navales de 1826 y 1827 contribuyeron a reafirmar el control argentino sobre la isla.

A mediados del siglo XIX, Martín García volvió a quedar involucrada en un conflicto internacional. Durante el bloqueo anglo-francés del Río de la Plata, las fuerzas británicas ocuparon la isla entre 1845 y 1850. Finalmente, fue restituida en 1852 a la Confederación Argentina.

A lo largo del siglo XIX, la isla también funcionó como lugar de reclusión para distintos grupos. Por allí pasaron amotinados, religiosos considerados opositores a las reformas de la época y personas indígenas capturadas durante la llamada Campaña del Desierto. En 1896, el presidio quedó destinado exclusivamente a funciones militares.

Décadas más tarde, Martín García volvió a ocupar un lugar destacado en la historia política argentina. En 1945, el entonces coronel Juan Domingo Perón fue detenido y trasladado a la isla, donde permaneció recluido durante algunos días antes de ser liberado el 17 de octubre de ese año.