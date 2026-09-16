La isla Argentina pero que está rodeada por aguas de Uruguay: es la única frontera seca entre ambos países

La región de América del Sur atravesada por miles de territorios con historias particulares, fronteras que tardaron décadas en definirse y disputas que marcaron su pasado. Entre ellos se encuentra un caso singular, una isla argentina rodeada por aguas uruguayas.
Martín García es una isla del Río de la Plata bajo soberanía argentina, aunque está rodeada por aguas de Uruguay. Se encuentra a unos 37,5 kilómetros de la costa argentina y a apenas 3,5 kilómetros de la uruguaya.
Es argentina, pero está rodeada por aguas uruguayas: la isla de Martín García y la historia detrás de sus fronteras
Este isla tiene una superficie aproximada de 168 hectáreas y una población estable de alrededor de 120 habitantes. Además, constituye una reserva natural de uso múltiple, de acuerdo con lo establecido por el Tratado del Río de la Plata de 1973. Su historia se remonta a los primeros viajes europeos por América del Sur.
En 1516, la expedición de Juan Díaz de Solís llegó al área del Río de la Plata y desembarcó en la isla, donde se encontró con pueblos indígenas, entre ellos guaraníes y charrúas. Solís había partido con tres naves y unos 60 hombres, y su llegada quedó registrada entre los primeros contactos europeos con el territorio que actualmente forma parte de la Argentina.
La historia de esta isla y por qué es la única frontera seca
La isla Martín García, que pertenece a Argentina, y la pequeña isla Timoteo Domínguez, de Uruguay, estaban originalmente separadas por agua en el Río de la Plata, pero durante décadas los sedimentos transportados por el río fueron acumulándose entre ambas y provocaron que las islas crecieran hasta quedar unidas físicamente. De esta manera, Argentina y Uruguay pasaron a tener en ese lugar un límite internacional que se encuentra sobre tierra firme, conocido como la única frontera seca entre los dos países, aunque la frontera jurídica continúa estando definida por los acuerdos internacionales.
Durante los siglos siguientes, Martín García adquirió una importancia estratégica por su ubicación en el Río de la Plata. Después de la Revolución de Mayo de 1810, la isla quedó en manos de los realistas. En 1811, el Primer Triunvirato comenzó a utilizarla como lugar de reclusión para soldados condenados, dando inicio a una tradición que se extendería durante buena parte de su historia.
La disputa por el control de la región volvió a colocar a la isla en el centro de los conflictos militares. En 1825, Brasil declaró la guerra a las Provincias Unidas y bloqueó el Río de la Plata. En ese contexto, las fuerzas brasileñas ocuparon Martín García, aunque el almirante Guillermo Brown logró recuperarla. Sus victorias navales de 1826 y 1827 contribuyeron a reafirmar el control argentino sobre la isla.
A mediados del siglo XIX, Martín García volvió a quedar involucrada en un conflicto internacional. Durante el bloqueo anglo-francés del Río de la Plata, las fuerzas británicas ocuparon la isla entre 1845 y 1850. Finalmente, fue restituida en 1852 a la Confederación Argentina.
A lo largo del siglo XIX, la isla también funcionó como lugar de reclusión para distintos grupos. Por allí pasaron amotinados, religiosos considerados opositores a las reformas de la época y personas indígenas capturadas durante la llamada Campaña del Desierto. En 1896, el presidio quedó destinado exclusivamente a funciones militares.
Décadas más tarde, Martín García volvió a ocupar un lugar destacado en la historia política argentina. En 1945, el entonces coronel Juan Domingo Perón fue detenido y trasladado a la isla, donde permaneció recluido durante algunos días antes de ser liberado el 17 de octubre de ese año.
En pocas palabras
- Isla Martín García: Es un territorio argentino rodeado por aguas de Uruguay en el Río de la Plata.
- Historia y Estrategia: Ha sido lugar de reclusión y punto estratégico en conflictos históricos desde el siglo XVI.
- Soberanía y Geografía: Ubicada a 37,5 km de la costa argentina y 3,5 km de la uruguaya, su soberanía es argentina según tratados.