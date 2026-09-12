En 1807, liberaron cerdos en una isla: casi 200 años después, tuvieron que sacarlos para salvarlos

Durante generaciones quedaron aislados de otras poblaciones de cerdos y tuvieron que adaptarse a uno de los ambientes más extremos de Nueva Zelanda. Con el paso del tiempo, aquellos animales abandonados en las isla comenzaron a cambiar. Los cerdos dejaron de parecerse cada vez más a los animales domésticos de las granjas y adquirieron un aspecto de cerdo salvaje. Vivían en los bosques y zonas abiertas de la isla y buscaban alimento por sus propios medios.

El tiempo paso y los animales mutaron

Su dieta incluía vegetación y otros recursos disponibles en el ambiente, como invertebrados y restos de animales. Esa adaptación fue tan marcada que, cuando los investigadores estudiaron posteriormente su ADN, encontraron que constituían una población genética diferenciada y estrechamente relacionada con razas porcinas europeas.

Los cerdos no formaban parte del ecosistema original de las islas. Al buscar alimento removían el suelo y dañaban la vegetación nativa. También podían destruir huevos y crías de aves que anidaban en el suelo. Ya en el siglo XIX había observadores que habían registrado daños sobre la vegetación, y a comienzos del siglo XX se documentó que los animales afectaban los nidos de aves terrestres.

A finales del siglo XX, el Departamento de Conservación de Nueva Zelanda decidió avanzar con la erradicación de los mamíferos introducidos en las Auckland. El objetivo era recuperar los ecosistemas subantárticos y proteger a las especies nativas. Sin embargo, los conservacionistas entendieron que los cerdos de Auckland también representaban una población genética que podía desaparecer para siempre.

En enero de 1999, la Rare Breeds Conservation Society of New Zealand organizó una expedición para rescatar ejemplares antes de la erradicación. El equipo logró capturar 17 cerdos, entre ellos varias hembras preñadas, y los trasladó a Nueva Zelanda continental. Primero fueron puestos en cuarentena en una instalación especialmente construida en Invercargill, donde comenzaron a reproducirse con éxito.