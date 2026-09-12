En 1807, liberaron cerdos en una isla: casi 200 años después, tuvieron que sacarlos para salvarlos

En medio del océano, a unos 560 kilómetros al sur de Nueva Zelanda, existe un grupo de islas donde durante casi dos siglos sobrevivió una población de cerdos que terminó convirtiéndose en una rareza científica. Se trata de las islas Auckland.
En 1807, el capitán británico Abraham Bristow dejó cerdos en las islas Auckland. La intención era crear una reserva de alimento para posibles náufragos, cazadores de focas y balleneros que pudieran quedar varados. Pero aquella no fue la única liberación.
En 1807, soltaron cerdos en una isla de Nueva Zelanda para alimentar a náufragos: 192 años después tuvieron que rescatarlos
Durante la primera mitad del siglo XIX se introdujeron más animales, incluido un grupo llevado por la expedición de James Clark Ross en 1840, y hubo nuevas liberaciones posteriormente. Sin embargo, los animales no solo sobrevivieron.
Durante generaciones quedaron aislados de otras poblaciones de cerdos y tuvieron que adaptarse a uno de los ambientes más extremos de Nueva Zelanda. Con el paso del tiempo, aquellos animales abandonados en las isla comenzaron a cambiar. Los cerdos dejaron de parecerse cada vez más a los animales domésticos de las granjas y adquirieron un aspecto de cerdo salvaje. Vivían en los bosques y zonas abiertas de la isla y buscaban alimento por sus propios medios.
El tiempo paso y los animales mutaron
Su dieta incluía vegetación y otros recursos disponibles en el ambiente, como invertebrados y restos de animales. Esa adaptación fue tan marcada que, cuando los investigadores estudiaron posteriormente su ADN, encontraron que constituían una población genética diferenciada y estrechamente relacionada con razas porcinas europeas.
Los cerdos no formaban parte del ecosistema original de las islas. Al buscar alimento removían el suelo y dañaban la vegetación nativa. También podían destruir huevos y crías de aves que anidaban en el suelo. Ya en el siglo XIX había observadores que habían registrado daños sobre la vegetación, y a comienzos del siglo XX se documentó que los animales afectaban los nidos de aves terrestres.
A finales del siglo XX, el Departamento de Conservación de Nueva Zelanda decidió avanzar con la erradicación de los mamíferos introducidos en las Auckland. El objetivo era recuperar los ecosistemas subantárticos y proteger a las especies nativas. Sin embargo, los conservacionistas entendieron que los cerdos de Auckland también representaban una población genética que podía desaparecer para siempre.
En enero de 1999, la Rare Breeds Conservation Society of New Zealand organizó una expedición para rescatar ejemplares antes de la erradicación. El equipo logró capturar 17 cerdos, entre ellos varias hembras preñadas, y los trasladó a Nueva Zelanda continental. Primero fueron puestos en cuarentena en una instalación especialmente construida en Invercargill, donde comenzaron a reproducirse con éxito.
En pocas palabras
- Cerdos en islas: Se introdujeron cerdos en las islas Auckland, Nueva Zelanda, como reserva de alimento para náufragos.
- Adaptación genética: Los cerdos aislados desarrollaron una adaptación genética única, volviéndose salvajes y diferenciándose de las razas domésticas.
- Rescate de ejemplares: Antes de una erradicación, se rescataron 17 cerdos en 1999 para su preservación genética.