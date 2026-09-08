Durante 114 años esta isla fue una prisión y ahora un país de América Latina quiere convertirla en un centro turístico

Algunos internos podían vivir junto a sus familias y trabajar en actividades productivas dentro de la isla. Con el tiempo, el complejo fue transformándose hasta convertirse en un penal federal convencional. El cierre llegó en marzo de 2019. Los últimos 584 presos fueron trasladados al continente y México puso fin a 114 años de actividad penitenciaria. El gobierno anunció entonces una nueva etapa para el archipiélago.

México abre las Islas Marías tras 114 años como cárcel: ¿Qué ofrecerán?

La transformación no quedó solamente en un proyecto. En los últimos años comenzaron a desarrollarse recorridos turísticos por algunos de los antiguos espacios de la prisión. Los visitantes pueden conocer el Museo de Sitio, el faro, el Cristo Rey, una laguna, playas y sectores que pertenecieron al antiguo complejo penitenciario.

El cambio también tiene una dimensión ambiental. Las Islas Marías forman parte de una reserva de la biosfera y concentran ecosistemas de gran valor en el Pacífico mexicano. Por eso, la nueva propuesta busca combinar el turismo con la conservación y limitar el impacto sobre el territorio.

El proyecto ya comenzó a atraer visitantes. En abril de 2026, la Secretaría de Turismo informó que unas 20.000 personas habían pasado por las Islas Marías y que alrededor de 200 turistas se habían hospedado allí durante Semana Santa. La apuesta oficial es convertir el antiguo territorio penitenciario en un destino basado en experiencias de naturaleza, historia y cultura.