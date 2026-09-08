Desafiaron a la naturaleza y transformaron una isla de América Latina en una joya muy apreciada

En sus inicios, la pesca de langosta fue su forma de sobrevivir. Pero no era todo fácil. Se tuvieron que enfrentar al aislamiento total, a un mar picado y a vientos huracanados. A pesar de todo ello, se mantuvieron y durante décadas fueron perfeccionando un sistema de autogestión basado justamente en la pesca y en lo que les podía dar el mar.

Con el paso de las generaciones, los descendientes de los primeros pobladores fueron fortaleciendo la industria de la pesca y encontraron en el turismo ambiental otro tipo de ingresos.

De hecho, esta isla dejó hace tiempo de ser refugio de pescadores para posicionarse como un destino de ecoturismo de aventura reconocido a nivel global. Sus propios habitantes gestionan la oferta turística, enfocada en la conservación estricta de los ecosistemas insulares:

Buceo en aguas cristalinas: Experiencias guiadas para nadar junto al lobo fino de Juan Fernández y explorar fondos marinos protegidos.

Experiencias guiadas para nadar junto al lobo fino de Juan Fernández y explorar fondos marinos protegidos. Trekking histórico: Rutas de senderismo que conducen al legendario Mirador de Selkirk, desde donde el marinero escocés escudriñaba el horizonte en busca de velas rescatistas.

Rutas de senderismo que conducen al legendario Mirador de Selkirk, desde donde el marinero escocés escudriñaba el horizonte en busca de velas rescatistas. Gastronomía sustentable: Degustación de platos basados en la langosta insular, regulada por una de las pesquerías artesanales más sostenibles del planeta.

Esto ha provocado que la isla haya dejado de estar aislada del mundo y hoy se la conozca por su modelo de desarrollo autosustentable basado en el ecoturismo.