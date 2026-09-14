Grecia busca voluntarios para cuidar gatos en una isla paradisíaca: ofrece casa, internet y tiempo libre

En este lugar de Grecia, los gatos son sagrados y necesitan ser cuidados.

A cambio de estos beneficios, las personas elegidas deben cumplir con una jornada de 5 horas de trabajo diarias, de 8 a 13, durante 5 días a la semana, disponiendo de un día libre semanal para descansar y conocer.

El compromiso requiere de aptitud física y responsabilidad constante. Entre las labores principales a realizar se destacan:

Alimentar a los gatos, incluyendo a aquellos con dietas o necesidades médicas especiales.

Higienizar jaulas, bandejas sanitarias y mantener limpios los espacios comunes.

Administrar medicaciones básicas y colaborar en tareas de mantenimiento general o jardinería.

Socializar a los gatos para dejarlos listos antes de su adopción y acompañar traslados veterinarios.

Asistir en el programa local de captura, esterilización y devolución (TNR).

Requisitos y cómo postularte

Para postularte, la organización exige cumplir con ciertos criterios de selección:

Ser mayor de edad (tienen preferencia los perfiles mayores de 25 años) con buena condición física.

Demostrar madurez, independencia y contar con un nivel de inglés básico o intermedio.

Se aceptan personas solas o parejas, pero no se permite viajar con niños ni con mascotas propias.

Tener experiencia laboral previa (se valora el trabajo en rescate animal o enfermería veterinaria).

El proceso de selección para formar parte del equipo de voluntarios en la isla griega es muy solicitado y cuenta con cupos limitados (alrededor de cuatro personas en simultáneo).

Para inscribirse y enviar la solicitud formal, los aspirantes deben ingresar directamente en el formulario oficial de la organización a través del enlace de la oferta disponible en syroscats.com/volunteering.

En la planilla web habrá que detallar las fechas de disponibilidad, adjuntar la experiencia en el manejo de animales y responder preguntas sobre trabajo en equipo y adaptación a la convivencia multicultural.