Un refugio en la hermosa isla de Syros, en Grecia, busca voluntarias y voluntarios de todas partes del mundo dispuestos a convivir en un ambiente privilegiado mientras brindan asistencia y cariño a decenas de gatos rescatados.
Grecia busca voluntarios para cuidar gatos en una isla paradisíaca: ofrece casa, internet y tiempo libre
La propuesta incluye alojamiento, servicios y desayuno cubiertos a cambio de colaborar cinco horas al día en un refugio de animales. Requisitos y cómo postularse
La iniciativa pertenece a Syros Cats, una organización benéfica registrada que funciona en el pueblo de Kini. El programa está planteado como un intercambio solidario y cultural donde la prioridad absoluta es el bienestar de los gatos, brindando una experiencia ideal para quienes buscan una estadía diferente en Europa.
Un intercambio con grandes beneficios
Quienes resulten seleccionados recibirán alojamiento completamente gratuito en una habitación privada dentro de una casa compartida. Además, la organización cubre el desayuno diario y el pago de los servicios básicos indispensables, como agua, luz y conexión a internet Wi-Fi.
A cambio de estos beneficios, las personas elegidas deben cumplir con una jornada de 5 horas de trabajo diarias, de 8 a 13, durante 5 días a la semana, disponiendo de un día libre semanal para descansar y conocer.
El compromiso requiere de aptitud física y responsabilidad constante. Entre las labores principales a realizar se destacan:
- Alimentar a los gatos, incluyendo a aquellos con dietas o necesidades médicas especiales.
- Higienizar jaulas, bandejas sanitarias y mantener limpios los espacios comunes.
- Administrar medicaciones básicas y colaborar en tareas de mantenimiento general o jardinería.
- Socializar a los gatos para dejarlos listos antes de su adopción y acompañar traslados veterinarios.
- Asistir en el programa local de captura, esterilización y devolución (TNR).
Requisitos y cómo postularte
Para postularte, la organización exige cumplir con ciertos criterios de selección:
- Ser mayor de edad (tienen preferencia los perfiles mayores de 25 años) con buena condición física.
- Demostrar madurez, independencia y contar con un nivel de inglés básico o intermedio.
- Se aceptan personas solas o parejas, pero no se permite viajar con niños ni con mascotas propias.
- Tener experiencia laboral previa (se valora el trabajo en rescate animal o enfermería veterinaria).
El proceso de selección para formar parte del equipo de voluntarios en la isla griega es muy solicitado y cuenta con cupos limitados (alrededor de cuatro personas en simultáneo).
Para inscribirse y enviar la solicitud formal, los aspirantes deben ingresar directamente en el formulario oficial de la organización a través del enlace de la oferta disponible en syroscats.com/volunteering.
En la planilla web habrá que detallar las fechas de disponibilidad, adjuntar la experiencia en el manejo de animales y responder preguntas sobre trabajo en equipo y adaptación a la convivencia multicultural.
En pocas palabras
- Voluntariado en Grecia: un refugio en la isla de Syros busca colaboradores para cuidar gatos rescatados.
- Beneficios ofrecidos: alojamiento gratuito, desayuno e internet a cambio de 5 horas diarias de trabajo.
- Requisitos: ser mayor de 18 años, buena condición física, inglés básico y experiencia previa en cuidado animal.