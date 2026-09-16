Copa Sudamericana: cómo quedaron los cruces tras la clasificación de Boca a semifinales

La ida de las semifinales de Copa Sudamericana se jugará entre el 13 y 14 de octubre. La vuelta, por su parte, se jugará una semana después, entre el 20 y 21 de octubre. La gran final se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

Hace cuánto que Boca no gana un título internacional

La última vez que Boca se consagró en un certamen internacional fue el 27 de agosto de 2008 cuando el Xeneize empató 2 a 2 ante Arsenal de Sarandí (le había ganado 3 a 1 en la ida) y se consagró campeón de la Recopa Sudamericana.