Inicio Ovación Fútbol Copa Sudamericana
internacional

Copa Sudamericana: cómo quedaron los cruces tras la clasificación de Boca a semifinales

Boca se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana luego de vencer a San Pablo

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Boca clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana.

Boca clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana.

Boca sacó su pasaje a las semifinales de Copa Sudamericana luego de derrotar a San Pablo en el Morumbi de Brasil por 1 a 0. El Xeneize se ubicó en la siguiente instancia al igual que Vasco Da Gama, el próximo rival en el certamen del equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena.

Las semifinales se jugarán a medidados de octubre.

Cómo quedaron los cruces de Copa Sudamericana tras la clasificación de Boca

El rival de Boca será Vasco Da Gama, otro equipo brasileño que viene de vencer a Independiente Santa Fe de Colombia en cuartos de final. En la otra llave se encuentran Atlético Mineiro vs Santos, y Montevideo City Torque vs Cienciano. El Peixe se impone hasta el momento en la serie por 2 a 0 frente al Mineiro, mientras que el elenco peruano aventaja al conjunto uruguayo por el mismo parcial de dos tantos contra cero.

La ida de las semifinales de Copa Sudamericana se jugará entre el 13 y 14 de octubre. La vuelta, por su parte, se jugará una semana después, entre el 20 y 21 de octubre. La gran final se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

Hace cuánto que Boca no gana un título internacional

La última vez que Boca se consagró en un certamen internacional fue el 27 de agosto de 2008 cuando el Xeneize empató 2 a 2 ante Arsenal de Sarandí (le había ganado 3 a 1 en la ida) y se consagró campeón de la Recopa Sudamericana.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas