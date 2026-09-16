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¿Con el regreso de Argentina? La Fórmula 1 anunció el calendario y las sedes de la temporada 2027

La Fórmula 1 ya tiene confirmado su calendario oficial para la temporada 2027

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
La FIA dio a conocer el calendario de la temporada 2027 de la Fórmula 1.

La FIA dio a conocer el calendario de la temporada 2027 de la Fórmula 1.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) dio a conocer el calendario oficial junto a las sedes de la temporada 2027 de la Fórmula 1. Se correrán 24 Grandes Premios en 22 países distintos.

La Argentina no forma parte del conjunto de escenarios que recibirán a la máxima categorí en el 2027 por lo que los aficionados deberán esperar un año más para ver a los mejores pilotos del mundo circular en suelo nacional.

Colapinto est&aacute; confirmado en Alpine para la temporada 2027 de la F&oacute;rmula 1.

Colapinto está confirmado en Alpine para la temporada 2027 de la Fórmula 1.

Lo destacado del calendario oficial de la Fórmula 1 2027

Lo destacado es que en la temporada venidera se correrán una cifra récord de Sprint. Para el 2027 son diez las carreras en formato corto que se llevarán a cabo mientras que el actual calendario solo incuyó seis (de las cuales queda solo una por disputarse en el Gran Premio de Singapur).

En cuanto a los trazados, se darán dos regresos que no recibían a la Fórmula 1 desde el 2021: Turquía y Portugal. El gran ausente será el Gran Premio de Países Bajos en el itinerario europeo.

Argentina deber&aacute; esperar un a&ntilde;o m&aacute;s para conocer si la F&oacute;rmula 1 volver&aacute; al pa&iacute;s.

Argentina deberá esperar un año más para conocer si la Fórmula 1 volverá al país.

La gira por el continente latinoamericano no incluirá a la Argentina -por el momento- sino que pasará una vez más por el circuito de Interlagos, en Brasil, y por el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, en México. En la ciudad de Buenos Aires, las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez avanzan a toda marcha para poder recibir el año que viene al MotoGP y soñar con que la Fórmula 1 regrese en el 2028, cuando se cumplan 30 años de la última presencia de una carrera de la máxima en territorio nacional.

La actividad oficial de la Fórmula 1 comenzará con las pruebas de pretemporada en Baréin del 24 al 27 de febrero. El circuito que abrirá un nuevo campeonato no será el tradicional trazado de Australia, en Melbourne, sino el propio circuito de Sakhir, en Baréin, entre el 12 y 14 de marzo.

El calendario completo de la temporada 2027 de la Fórmula 1

  • 14/03: Baréin (BAH) — Sprint
  • 21/03: Arabia Saudita (SAU)
  • 04/04: Australia (AUS) — Sprint
  • 11/04: Japón (JPN) — Sprint
  • 18/04: China (CHN)
  • 02/05: Miami (MIA)
  • 23/05: Canadá (CAN) — Sprint
  • 06/06: Mónaco (MON) — Sprint
  • 20/06: Portugal (POR)
  • 04/07: Gran Bretaña (GBR) — Sprint
  • 11/07: Austria (AUT)
  • 25/07: Bélgica (BEL)
  • 01/08: Hungría (HUN)
  • 05/09: Italia / Monza (ITA) — Sprint
  • 12/09: España / Madrid (ESP)
  • 26/09: Azerbaiyán (AZE)
  • 03/10: Turquía (TUR)
  • 10/10: Singapur (SGP)
  • 24/10: Estados Unidos / Austin (USA)
  • 31/10: México (MEX)
  • 07/11: Brasil (BRA) — Sprint
  • 20/11: Las Vegas (LVG)
  • 05/12: Catar (QAT) — Sprint
  • 12/12: Abu Dabi / Emiratos Árabes (UAE) — Sprint

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