¿Con el regreso de Argentina? La Fórmula 1 anunció el calendario y las sedes de la temporada 2027

En cuanto a los trazados, se darán dos regresos que no recibían a la Fórmula 1 desde el 2021: Turquía y Portugal. El gran ausente será el Gran Premio de Países Bajos en el itinerario europeo.

Argentina deberá esperar un año más para conocer si la Fórmula 1 volverá al país.

La gira por el continente latinoamericano no incluirá a la Argentina -por el momento- sino que pasará una vez más por el circuito de Interlagos, en Brasil, y por el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, en México. En la ciudad de Buenos Aires, las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez avanzan a toda marcha para poder recibir el año que viene al MotoGP y soñar con que la Fórmula 1 regrese en el 2028, cuando se cumplan 30 años de la última presencia de una carrera de la máxima en territorio nacional.

La actividad oficial de la Fórmula 1 comenzará con las pruebas de pretemporada en Baréin del 24 al 27 de febrero. El circuito que abrirá un nuevo campeonato no será el tradicional trazado de Australia, en Melbourne, sino el propio circuito de Sakhir, en Baréin, entre el 12 y 14 de marzo.

El calendario completo de la temporada 2027 de la Fórmula 1