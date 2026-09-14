Franco Colapinto marcó un récord absoluto de efectividad en la Fórmula 1

Gracias al retiro del británico Lewis Hamilton (Ferrari) durante la competencia del domingo, el argentino se transformó en el único corredor que logró terminar las 14 fechas disputadas en la presente temporada.

Al cruzar la meta el representante bonaerense de 23 años sumó seis unidades para alcanzar los 27 puntos en el campeonato mundial, donde actualmente se ubica en el 12º puesto.

Lewis Hamilton abandonó en España y Franco Colapinto es el único piloto titular en no hacerlo en un GP.

La frase de Fangio que resuena en Franco Colapinto

El argentino alcanzó una cifra global de 41 Grandes Premios disputados en la máxima categoría del automovilismo internacional, divididos en 10 competencias con la escudería Williams y 31 con la estructura de Alpine.

Este registro ubica al piloto como el tercer argentino con mayor cantidad de presencias en la historia de la disciplina, situándose únicamente por detrás de las marcas establecidas por Carlos Alberto Reutemann, quien lidera con 146 participaciones, y Juan Manuel Fangio, que ostenta 51. De mantener su presencia en pista, el corredor superará la línea de Fangio durante la tercera jornada del calendario 2027.

P7 and P12 at the chequered flag in Madrid pic.twitter.com/YSAiTzjUqH — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 13, 2026

Era el Chueco quien manifestaba que "para ganar, primero hay que terminar las carreras"; una frase que resume el trabajo de Franco Colapinto durante una temporada que está siendo muy positiva.

En relación con la programación del presente certamen, el campeonato sufrirá modificaciones respecto a los 24 eventos proyectados originalmente, reduciéndose a 22 debido al conflicto en Medio Oriente.

Esta situación impidió la recuperación del Gran Premio de Arabia Saudita y afectó a la fecha de Qatar, mientras que el compromiso de Abu Dhabi se trasladará a Imola, Italia, emulando la reestructuración aplicada con Bahréin, que mudó su sede a Malasia.