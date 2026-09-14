Pablo De Muner y el triunfo de Godoy Cruz: "Hemos ganado una final con Colón"

Godoy Cruz y la recta final en la Primera Nacional

El Tomba, a siete fechas del final de la fase regular, se ubica tercero con 49 puntos a seis de los líderes Deportivo Morón y Ferro. Sobre esta situación y la recta final, opinó: "Hoy encontrarnos a seis puntos, es lo que venimos buscando, nosotros tenemos que competir hasta el final. Siempre lo dije, que lo más importante no sucedió. Los finales de los torneos son muy importantes en esta categoría. Estamos encaminados por: la respuesta del equipo, que sabe a lo que juega; por el funcionamiento que tenemos y la fortaleza que mostramos, sobre todo de local".

El DT, sobre las virtudes de su equipo, manifestó: "Somos un equipo que tiene mucha autoridad, sabemos lo que queremos como equipo. Ahora hay que ir a la cancha de Deportivo Morón y tratar de ganar el partido, es una final la que vamos a jugar". Los cierres de los torneos tiene un peso emocional muy grande y tenemos que saber administrarlo".

El elogio a Antonio Guerrero

A Pablo De Muner le consultaron sobre el volante Antonio Guerrero y su gran rendimiento. "No parece un chico de 18 años, por las ganas que tiene de mejorar, por su comportamiento que muestra día a día, es un chico excelente y tiene un gran futuro, es muy picante y nos ayudó a elaborar esta victoria".

Pablo De Muner y su racha ganadora como local

Pablo De Muner ganó ocho de los nueve partidos que dirigió de local. Sobre esta racha, opinó: "La verdad que no pensé ganar bastante cantidad. Hemos perdido un encuentro, con Deportivo Maipú y fue de manera injusta, no me lo esperaba. De local tiene una seguridad importante y de visitante, lo estamos consiguiendo".