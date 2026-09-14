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Pablo De Muner y el triunfo de Godoy Cruz: "Hemos ganado una final con Colón"

Pablo De Muner, entrenador de Godoy Cruz, disfrutó de la victoria ante Colón. El DT ganó ocho de los nueve partidos que dirigió de local

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Pablo De Muner, entrenador de Godoy Cruz, disfrutó del triunfo ante Colón, en el Feliciano Gambarte.

Pablo De Muner, entrenador de Godoy Cruz, disfrutó del triunfo ante Colón, en el Feliciano Gambarte.

Foto: Nicolás Rios/Diario Uno

Godoy Cruz logró una contundente victoria por 2 a 0 ante Colón en el Feliciano Gambarte. El Tomba mostró un gran funcionamiento y le regaló una nueva victoria a sus hinchas, que sueñan con volver a Primera. Tras el partido, su entrenador Pablo De Muner se fue muy conforme por la labor de sus dirigidos.

Godoy Cruz logró un gran triunfo ante Colón, que le permitió ubicarse en el tercer lugar del Grupo A de la Primera Nacional.

Godoy Cruz logró un gran triunfo ante Colón, que le permitió ubicarse en el tercer lugar del Grupo A de la Primera Nacional.

Pablo De Muner y la alegría tras una nueva victoria de Godoy Cruz

Pablo De Muner se mostró feliz en la conferencia de prensa y admitió: "Quiero felicitar a los jugadores, este grupo viene entendiendo la clase de partidos que nos venimos jugando. Hemos ganado una final con Colón, una de las que nos quedan por disputar".

Con respecto al desarrollo del partido, afirmó: "Me gustó mucho el segundo tiempo, fue muy bueno. Pudimos manejar el juego, y ampliar el marcador. El equipo estuvo sólido y el cierre del partido fue muy bueno, hay que disfrutar este triunfo. Le ganamos una final a un buen rival, que tiene un gran entrenador y ahora tenemos otra final en la cancha del Deportivo Morón, donde vamos a ir a ganar".

Godoy Cruz y la recta final en la Primera Nacional

El Tomba, a siete fechas del final de la fase regular, se ubica tercero con 49 puntos a seis de los líderes Deportivo Morón y Ferro. Sobre esta situación y la recta final, opinó: "Hoy encontrarnos a seis puntos, es lo que venimos buscando, nosotros tenemos que competir hasta el final. Siempre lo dije, que lo más importante no sucedió. Los finales de los torneos son muy importantes en esta categoría. Estamos encaminados por: la respuesta del equipo, que sabe a lo que juega; por el funcionamiento que tenemos y la fortaleza que mostramos, sobre todo de local".

El DT, sobre las virtudes de su equipo, manifestó: "Somos un equipo que tiene mucha autoridad, sabemos lo que queremos como equipo. Ahora hay que ir a la cancha de Deportivo Morón y tratar de ganar el partido, es una final la que vamos a jugar". Los cierres de los torneos tiene un peso emocional muy grande y tenemos que saber administrarlo".

El elogio a Antonio Guerrero

A Pablo De Muner le consultaron sobre el volante Antonio Guerrero y su gran rendimiento. "No parece un chico de 18 años, por las ganas que tiene de mejorar, por su comportamiento que muestra día a día, es un chico excelente y tiene un gran futuro, es muy picante y nos ayudó a elaborar esta victoria".

Pablo De Muner y su racha ganadora como local

Pablo De Muner ganó ocho de los nueve partidos que dirigió de local. Sobre esta racha, opinó: "La verdad que no pensé ganar bastante cantidad. Hemos perdido un encuentro, con Deportivo Maipú y fue de manera injusta, no me lo esperaba. De local tiene una seguridad importante y de visitante, lo estamos consiguiendo".

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