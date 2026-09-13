San Martín sigue a paso firme en el Federal A: le ganó con autoridad 2 a 0 a Círculo Deportivo Otamendi

El León pudo abrir el marcador a los 13’, luego de un cabezazo de Felipe Rivarola que obligó a volar a Pedro Fernández para tapar lo que era un gol cantado. Después, a los 24’, Damián Arce tuvo la suya con un disparo lejano que reventó el palo.

Un minuto más tarde, Agustín Ferro también pudo convertir con un pie a pie dentro del área y un remate cruzado que fue contenido por el arquero de Círculo Deportivo.

El Albirrojo jugaba mejor y era dominador, pero no lograba abrir el tanteador, hasta que a los 32’ apareció Exequiel Battistella pisando el área y rematando al palo de Fernández para anotar el 1 a 0.

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Con el resultado en contra y sin tener la pelota, a la visita le costaba generar riesgo. Para peor, el volante Ramiro Bianchio vio la roja por doble amarilla, dejando al Papero con uno menos.

El inicio del complemento continuó con la misma sintonía que la primera mitad. De hecho, San Martín pudo estirar la ventaja en dos ocasiones: primero con un disparo a colocar de Arce y minutos más tarde con un tiro a quemarropa de Ferro que encontró bien parado al 1.

La supremacía del León se confirmó a los 14’ con un gol de otro partido: Rivarola la agarró en mitad de cancha, vio adelantado al arquero y le pegó con sutileza y precisión, anotando el 2 a 0.

Felipe Rivarola, una de las figuras del Chacarero.

El panorama era oscuro para la visita, que ya se encontraba dos goles abajo y con uno menos. La situación empeoró a los 17’, cuando, producto de la impotencia, Francisco Grahl también vio la roja en Círculo Deportivo.

Con la ventaja de dos goles y jugando 11 contra 9, el equipo de Abaurre bajó la intensidad e hizo correr el balón. Si bien pudo golear al elenco porteño, falló en las ocasiones generadas en el último tramo del partido.

Con esta victoria, el Albirrojo se aferra a la primera ubicación en su grupo, aunque todavía no tiene la clasificación garantizada a la siguiente instancia del Federal A. En la última jornada de la Reválida, el Atlético Club San Martín viajará a San Luis para visitar a Juventud Unida.

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Síntesis

San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Más, Mauro Maidana, Mateo Zapata; Juan Zanón; Ezequiel Battistella, Damián Arce, Juan Mazzolo; Agustín Ferro, Felipe Rivarola. DT: Alejandro Abaurre

Circulo Deportivo: Pedro Fernández; Julián Vilchez, Ricardo Rojas, Jano Martínez, Simón Buscaglia; Ramiro Banchio, Francisco Grahl, Marco Campagnaro; Joaquín Bassani; Rodrigo Juárez, Vicente Barberini. DT: Duilio Botella

Cambios: ST: 14’ Mateo Sasso, Ciro Rius e Imanol Iriberri x Juárez, Campagnaro y Bassani (CD); 19' Leonardo Gómez x Barberini (CD); 24' Felipe Saucedo, Valentino Caro y Joaquín León x Arce, Ferro y Zapata (SM); 32' Tomás Giménez x Buscaglia (CD); 38' Pablo Coria x Mazzolo (SM); 40' Diego González x Rivarola (SM).

Goles: PT: 32’ Exequiel Battistella (SM). ST: 14' Felipe Rivarola (SM).

Incidencias: PT: 39’ Expulsado Ramiro Bianchio (CD). ST: 17’ Expulsado Francisco Grahl (CD)

Árbitro: Fernando Rekers