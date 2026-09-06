Atlético San Martín empató con Brown en Madryn y sigue arriba

Con este resultado el equipo dirigido por Alejandro Abaurre se ubica con 12 puntos.

Lo que viene para el Atlético San Martín

Tras jugar ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, al Chacarero le quedan dos fechas.

En la próxima jornada, la octava, el Chacarero recibirá a Círculo Deportivo Nicanor Otamendi y cerrará esta fase con Juventud Unida de San Luis de visitante.

La síntesis:

Guillermo Brown: Santiago Ullúa; Axel Kostelak, Renzo Paparelli, Agustín Álvarez y Mateo Conde; Alan Silva, Alejandro Chiavetto, Martín Rivero y Vito Esmai; Elías Ayala e Ignacio Zapulla. DT: Christian Corrales.

Atlético San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Más, Mauro Maidana y Mateo Zapata; Joaquín León, Iván Paz, Damián Arce y Juan Mazzolo; Juan Pablo Zanón y Felipe Rivarola. DT: Alejandro Abaurre.

Gol: ST: 16' Alan Silva (GB) y 43' Batistella (ASM).

Cambios: ST: inicio Juanjo Almeida por Mazzolo (ASM), 20' Ezequiel Batistella y Agustín Ferro por Almeida y Arce (ASM) 49' Nahuel Bernabé por León (G).

Estadio: Guillermo Brown.

Árbitro: Pablo Núñez.