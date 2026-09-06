Atlético San Martín empató con Brown en Madryn y sigue arriba

Atlético San Martín empató 1 a 1 con Guillermo Brown de Puerto Madryn este domingo, de visitante, por la séptima fecha de la Zona B en la Fase Reválida del Torneo Federal A. El Chacarero con este empate sigue en la punta.
Atlético San Martín empató con Guillermo Brown, en Puerto Madryn, por la séptima fecha la Zona B de la Fase Reválida del Torneo Federal A
Atlético San Martín empató 1 a 1 con Guillermo Brown de Puerto Madryn este domingo, de visitante, por la séptima fecha de la Zona B en la Fase Reválida del Torneo Federal A. El Chacarero con este empate sigue en la punta.
Alan Silva a los 16' del complemento abrió el marcador para la Banda. Ezequiel Batistella lo igualó para San Martín a los 43' de esa misma etapa para el León.
El Chacarero venía de perder por 2 a 0 como local ante Fundación Amigos por el Deporte, donde resignó su invicto como local en esta Reválida y en Puerto Madryn cosechó un importante empate.
Con este resultado el equipo dirigido por Alejandro Abaurre se ubica con 12 puntos.
Tras jugar ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, al Chacarero le quedan dos fechas.
En la próxima jornada, la octava, el Chacarero recibirá a Círculo Deportivo Nicanor Otamendi y cerrará esta fase con Juventud Unida de San Luis de visitante.
La síntesis:
Guillermo Brown: Santiago Ullúa; Axel Kostelak, Renzo Paparelli, Agustín Álvarez y Mateo Conde; Alan Silva, Alejandro Chiavetto, Martín Rivero y Vito Esmai; Elías Ayala e Ignacio Zapulla. DT: Christian Corrales.
Atlético San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Más, Mauro Maidana y Mateo Zapata; Joaquín León, Iván Paz, Damián Arce y Juan Mazzolo; Juan Pablo Zanón y Felipe Rivarola. DT: Alejandro Abaurre.
Gol: ST: 16' Alan Silva (GB) y 43' Batistella (ASM).
Cambios: ST: inicio Juanjo Almeida por Mazzolo (ASM), 20' Ezequiel Batistella y Agustín Ferro por Almeida y Arce (ASM) 49' Nahuel Bernabé por León (G).
Estadio: Guillermo Brown.
Árbitro: Pablo Núñez.