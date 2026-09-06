"Desaproveché todo": el desconsolado llanto de Franco Colapinto tras el Gran Premio de Monza

"Desaproveché una oportunidad muy importante para el equipo y para mí. Es un momento feo, pero no queda otra que aprender de esto y seguir adelante", deslizó, dejando en evidencia la inmensa presión.

"DESAPROVECHÉ UNA OPORTUNIDAD MUY IMPORTANTE PARA EL EQUIPO Y PARA MI. APRENDER DE ESTO Y SEGUIR". La tristeza de Colapinto por el despiste que sufrió en Monza



¡Arriba, Franco!



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La escena conmovió a los fanáticos argentinos y a los propios integrantes de la categoría, quienes valoraron la madurez del piloto para dar la cara tras el despiste en Monza.

Fuerte apoyo para Colapinto en las redes sociales

Pese al trago amargo vividos en el Gran Premio de Monza, desde la escudería y en el entorno de la Fórmula 1 respaldaron el trabajo de Colapinto.

Las redes sociales se inundaron de mensajes de aliento para nuestro representante, ahora, el argentino deberá dar vuelta la página rápidamente, enfocarse en la recuperación mental y pensar en el próximo desafío del calendario de la Fórmula 1.

El tramo final del campeonato de Fórmula 1 continuará de la siguiente manera: la acción se reanudará de inmediato con el Gran Premio de España en Madrid del 11 al 13 de septiembre, seguido por el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú del 25 al 27 de septiembre, y el Gran Premio de Baréin (trasladado a Malasia) del 1 al 4 de octubre.