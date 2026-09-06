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Fórmula 1

"Desaproveché todo": el desconsolado llanto de Franco Colapinto tras el Gran Premio de Monza

Entre lágrimas y con una cruda autocrítica, el argentino analizó su actuación en Italia. El video de la declaración

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Colapinto no puso excusas y prometió aprender de la experiencia. 

Colapinto no puso excusas y prometió aprender de la experiencia. 

Monza pintaba para ser una gran oportunidad, pero terminó con la imagen más amarga y dolorosa para el automovilismo argentino. Franco Colapinto vivió una jornada difícil en la Fórmula 1 luego de sufrir un despiste que lo marginó de la pelea y, tras bajarse del monoplaza, rompió en un desconsolado llanto que rápidamente se volvió viral.

El piloto oriundo de Pilar venía completando un trabajo exigente, pero un imponderable en pista arruinó sus aspiraciones de sumar minutos de calidad y pelear en la zona media de la grilla. Sus declaraciones posteriores conmovieron al mundo de la Fórmula 1.

Colapinto se quebró ante la prensa.

Colapinto se quebró ante la prensa.

La desgarradora autocrítica de Colapinto

Lejos de poner excusas sobre el rendimiento o las condiciones de la pista, Colapinto se atribuyó la responsabilidad con visiblemente afectado y tratando de contener las lágrimas.

"Desaproveché una oportunidad muy importante para el equipo y para mí. Es un momento feo, pero no queda otra que aprender de esto y seguir adelante", deslizó, dejando en evidencia la inmensa presión.

La escena conmovió a los fanáticos argentinos y a los propios integrantes de la categoría, quienes valoraron la madurez del piloto para dar la cara tras el despiste en Monza.

Fuerte apoyo para Colapinto en las redes sociales

Pese al trago amargo vividos en el Gran Premio de Monza, desde la escudería y en el entorno de la Fórmula 1 respaldaron el trabajo de Colapinto.

Las redes sociales se inundaron de mensajes de aliento para nuestro representante, ahora, el argentino deberá dar vuelta la página rápidamente, enfocarse en la recuperación mental y pensar en el próximo desafío del calendario de la Fórmula 1.

El tramo final del campeonato de Fórmula 1 continuará de la siguiente manera: la acción se reanudará de inmediato con el Gran Premio de España en Madrid del 11 al 13 de septiembre, seguido por el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú del 25 al 27 de septiembre, y el Gran Premio de Baréin (trasladado a Malasia) del 1 al 4 de octubre.

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