Cuál fue la reacción de Colapinto tras la pole que logró Gasly en el GP de Italia de Fórmula 1

Además se refirió a su labor en la clasificación tras terminar octavo (largará séptimo por la sanción a Antonelli) al decir: "Creo entender el porqué y la razón de no haber mejorado tanto entre sesión y sesión. Pierre daba saltos más grandes que yo, y yo no encontraba esas mejoras que él tenía. Estuve en el mismo tiempo y después me caí un poco".

"Quedar octavo era un muy buen resultado para nosotros ayer. Gran laburo de Pierre y del equipo para hacerlo. Estoy con ganas de mañana hacer una gran carrera e ir para adelante", añadió.

Además Colapinto fue consultado por las mejoras de su vehículo.

"Las mejoras fueron muy buenas. Las mejoras desde la carrera pasada dieron un salto muy grande. Eso fue muy positivo. Obviamente, en mi caso, debo aprender un poco de la Qualy de Pierre, cada vuelta que hacía mejoraba. En mi caso debo entender eso y dar un salto para el futuro", dijo.

En la Q1 Franco Colapinto registró un tiempo de 1:22,662. Luego, mejoró su posición en la Q2, donde completó la vuelta en 1:22,40 y finalizó octavo, por delante de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, pilotos de Ferrari. Ya en la Q3, el argentino anotó 1:22,220, terminó octavo y largará séptimo por la sanción a Kimi Antonelli, de Mercedes, debido al cambio en su unidad de potencia.

Y la clave para el francés Pierre Gasly estuvo en la Q3, en la cual alcanzó el registro de 1:21,786 y superó a George Russell (Mercedes) por tan solo 60 milésimas y a Oscar Piastri (McLaren) por 180 milésimas. Ahora, querrá repetir la hazaña que consiguió en 2020, cuando obtuvo su primera victoria en la categoría en este mismo circuito.