Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
FÚTBOL

Ignacio Sabatini vivió una tarde soñada en Gimnasia y Esgrima con el gol que le marcó a Boca

Ignacio Sabatini tuvo su estreno como titular en este torneo Clausura ante Boca, y marcó su primer gol con la camiseta del Lobo

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Ignacio Sabatini marcó el primer gol de Gimnasia y Esgrima ante Boca, en el Víctor Legrotaglie.

Ignacio Sabatini marcó el primer gol de Gimnasia y Esgrima ante Boca, en el Víctor Legrotaglie.

Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Ignacio Sabatini tuvo una tarde soñada, tuvo su debut como titular en Gimnasia y Esgrima, en este Torneo Clausura y le marcó el primer gol a Boca, en el estadio Víctor Legrotaglie. Al delantero que arrancó desde el inicio, tras la lesión del goleador Agustín Módica, después le anularon el segundo gol por una posición adelantada.

El delantero tuvo un gran partido ante el Xeneize, fue una de las figuras en el empate 2 a 2, por la octava fecha del Torneo Clausura, donde el equipo sumó su séptimo partido sin perder como local.

Nacho Sabatini festeja el gol junto a Fermín Antonini.

Nacho Sabatini festeja el gol junto a Fermín Antonini.

"Estamos viviendo un gran momento, lo demostramos frente a Boca. Me voy contento por el primer gol, en el segundo que me anularon, me quedó la duda y el VAR decidió no cobrarlo", arrancó diciendo Nacho.

"Venía buscando el gol y no se me estaba dando. Aproveché la oportunidad que se me presentó, como jugador puedo darle mucho al equipo y en este partido con Boca se me dio el gol", agregó el ex jugador de Arsenal, de Sarandí.

Ignacio Sabatini y los objetivos que tienen

Sobre este gran presente del equipo, que se ubica en el primer lugar del grupo A, con 16 unidades, mientras que en la tabla anual llegó a los 35 puntos, aseguró: "Gimnasia y Esgrima está jugando un gran fútbol, tenemos grandes jugadores. Estamos en un gran momento y esto hay que aprovecharlo, el equipo está para pelear los puestos de arriba".

El apoyo de su familia

"El gol se lo dediqué a mi familia que estaba en la cancha. Ellos están siempre bancándome", contó el delantero que marcó su primer gol en el Lobo, fue nada menos que ante Boca.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima volverá jugar el próximo viernes a las 19.15 como visitante ante Defensa y Justicia, por la 9na fecha.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas