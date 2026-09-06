Ignacio Sabatini vivió una tarde soñada en Gimnasia y Esgrima con el gol que le marcó a Boca

"Venía buscando el gol y no se me estaba dando. Aproveché la oportunidad que se me presentó, como jugador puedo darle mucho al equipo y en este partido con Boca se me dio el gol", agregó el ex jugador de Arsenal, de Sarandí.

Ignacio Sabatini y los objetivos que tienen

Sobre este gran presente del equipo, que se ubica en el primer lugar del grupo A, con 16 unidades, mientras que en la tabla anual llegó a los 35 puntos, aseguró: "Gimnasia y Esgrima está jugando un gran fútbol, tenemos grandes jugadores. Estamos en un gran momento y esto hay que aprovecharlo, el equipo está para pelear los puestos de arriba".

El apoyo de su familia

"El gol se lo dediqué a mi familia que estaba en la cancha. Ellos están siempre bancándome", contó el delantero que marcó su primer gol en el Lobo, fue nada menos que ante Boca.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima volverá jugar el próximo viernes a las 19.15 como visitante ante Defensa y Justicia, por la 9na fecha.