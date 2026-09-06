Vende empanadas en la ruta y le robaron la bicicleta, pero su historia tuvo un final conmovedor

Le robaron la bicicleta que usa para trabajar. Pero, a pesar de todo, la solidaridad todavía existe.

Héctor vende empanadas en la zona de la Ruta 50 y carril Resplandor, en Fray Luis Beltrán, Maipú. Todos los días se levanta temprano, cocina y después sale a vender. Tiene clientes que ya lo conocen: repartidores, soderos, colectiveros y trabajadores de la zona que saben dónde encontrarlo.

La bicicleta era la que le permitía hacer ese recorrido de alrededor de 9 kilómetros todos los días.

La bicicleta que le robaron y la preocupación de no poder salir a trabajar

Por eso, después del robo, lo primero que sintió fue preocupación. ¿Cómo iba a seguir trabajando?

Pero Héctor también tuvo otra idea.

Es oyente de Radio Nihuil y tiene contacto con la periodista Rosana Villegas. Entonces contó al aire lo que le había sucedido.

Y ahí comenzó una historia que, en pocos días, iba a terminar de una manera que él difícilmente hubiera imaginado.

Radio Nihuil volvió a ser ese puente que conecta una historia con otra. Primero estuvo Rosana Villegas, que permitió que el pedido de Héctor se conociera. Después apareció otro oyente, un mendocino que estaba del otro lado de la radio y que decidió que podía hacer algo.

Luis Puebla vende artículos del hogar, escuchó la historia en Radio Nihuil y se puso en campaña para donar la bicicleta.

Se llama Luis Puebla, tiene 41 años, vive en Mayor Drummond, está casado con Lucila, profesora de Educación Física, y tienen un hijo, Julián. Luis se dedica a la venta de artículos para el hogar a través de JCL Hogar, un trabajo que realiza puerta a puerta y con financiación para sus clientes.

El lunes estaba terminando de atender a una clienta cuando escuchó por Nihuil la historia de Héctor.

Hubo una frase que lo conmovió especialmente: que la bicicleta era indispensable para que pudiera salir a vender sus empanadas.

“Me puso mal la historia de este trabajador que se había quedado sin la bici para poder vender sus empanadas”, contó Luis.

La decisión de un mendocino solidario: donar una bicicleta al trabajador

Entonces llamó a su esposa y tomaron una decisión familiar: donarle una bicicleta.

“Decidimos con mi mujer donarle la bici a Héctor para que pueda seguir trabajando”, relató.

Luis se comunicó con Jimena Politino, economista y también integrante de Radio Nihuil, a quien conoce desde la primaria. Desde allí se fueron acomodando las piezas.

El teléfono de Héctor pasó de unas manos a otras, apareció Verónica, se comunicó el movilero Matías Pascualetti y finalmente se coordinó la entrega.

"Empecé de muy chico a trabajar y así fue toda mi vida", recordó Héctor.

Así, la bicicleta que un mendocino tenía en su casa empezó su camino hacia otro mendocino que la necesitaba para ganarse la vida.

Matías Pascualetti fue quien finalmente recibió la bicicleta de Luis y posibilitó que llegara hasta Héctor.

“Pascualetti me entregó la bicicleta, porque me enteré que el señor vive lejos, en Drummond”, contó Héctor, agradecido.

Para él, el gesto tiene un valor enorme.

“Me alivia muchísimo. Quisiera conocerlo. También es un oyente de Nihuil y estoy agradecido”, dijo.

Y volvió a una idea que repite varias veces cuando habla de lo ocurrido: “Creo que así somos los argentinos y los mendocinos”.

El vendedor de empanadas que empezó a trabajar a los 5 años y fue voluntario en Malvinas

La historia de Héctor, además, tiene detrás una vida entera de trabajo.

Nació en Vista Flores, Tunuyán, y empezó a ganarse la vida cuando tenía apenas 5 años. Su primer trabajo fue vender verduras sobre la Ruta 40.

“Mi papá me dejaba solo y ya todos me conocían”, recuerda.

A los 21 años quiso hacer algo que todavía hoy forma parte de sus recuerdos más fuertes: se ofreció como voluntario para ir a la Guerra de Malvinas.

Héctor había nacido el 20 de junio de 1961, una fecha patria que, según recuerda, hizo que quedara exceptuado del servicio militar obligatorio.

“No estaba adiestrado, no pude hacer el servicio militar por ese motivo. Igual estuve en Infantería de Marina, en el continente, en Tierra del Fuego, haciendo logística”, cuenta.

Aquella experiencia también lo acercó a la gastronomía. En Tierra del Fuego trabajó en ese rubro y, cuando volvió a Mendoza, encontró una manera de sostener a su familia haciendo algo que conoce desde siempre: cocinar.

Hace diez años regresó a Mendoza y eligió Fray Luis Beltrán para vivir. Le gusta la tranquilidad del lugar, ese ritmo de pueblo en el que la gente se conoce y donde él fue construyendo su propia clientela.

Está casado y tiene nueve hijos. Hoy tres viven con él. También tiene tres nietos.

Una bicicleta robada, otra bicicleta donada y la llegada de un nieto a la familia

El miércoles, apenas unos días después del robo de la bicicleta, nació Noa, su tercer nieto.

“Así son las cosas”, dice Héctor, como si en una misma semana la vida le hubiera puesto delante dos escenas completamente distintas: primero la pérdida de algo que necesitaba para trabajar y después la llegada de una nueva vida a la familia.

Su rutina laboral es sencilla y agotadora.

Desde su local de bicicletas, Luis Medinilla, "Lucho", se sumó a la cadena solidaria y armará la bici para dejarla en condiciones.

Se levanta temprano, prepara las empanadas y sale a vender. Puede colocar entre siete y diez docenas por día, dependiendo de si es jornada laboral o fin de semana. Después de descontar los ingredientes y el gas de la garrafa, calcula que pueden quedarle alrededor de 30.000 pesos.

“Gano lo que gana cualquier persona común”, dice.

Los hijos que trabajan también le dan una mano cuando pueden.

Por eso aquella bicicleta significaba tanto.

No era simplemente un medio para trasladarse. Era la posibilidad de continuar con una actividad que Héctor construyó durante años y que le permite llevar dinero a su casa.

Ahora vuelve a tenerla.

Una cadena de favores hizo posible que Héctor tenga su bicicleta nueva

Y detrás de esa bicicleta hay una cadena de personas que hicieron posible que llegara hasta él: una historia contada en Radio Nihuil, la mirada de Rosana Villegas, la solidaridad de un oyente, la decisión de Luis Puebla y su familia, la intervención de Jimena Politino y el trabajo de Matías Pascualetti para que todo terminara de concretarse.

No hubo grandes discursos ni campañas millonarias, solo alguien que escuchó que otro necesitaba ayuda y decidió compartir algo que tenía.

Luis no conocía personalmente a Héctor. Nunca había hablado con él. Solo escuchó su historia mientras hacía su trabajo.

Cristian es oyente de Radio Nihuil, escuchó la historia y se acercó a donar un casco. También dijo que le regalará unos meses el seguro para que pueda trasladarse más tranquilo.

“Lo que más me apenó fue cuando dijo que la utilizaba para trabajar”, explicó.

Héctor ahora quiere conocerlo.

Quiere agradecerle personalmente, darle un abrazo y decirle cuánto significa para él ese gesto.

Radio Nihuil también hizo posible el gesto solidario

También quiere agradecer a Radio Nihuil.

“Muchas gracias a la radio por hacerlo posible”, expresó.

La bicicleta ya está en sus manos y Héctor puede volver a pensar en lo importante: levantarse temprano, cocinar sus empanadas, cargar su mercadería y salir nuevamente a buscar a sus clientes.

Porque a veces una historia empieza con una mala noticia.

Un sábado a las 7.37 de la tarde, una bicicleta desapareció en cuestión de segundos.

Pero unos días después, gracias a una voz que contó lo sucedido y a otra que decidió escuchar, apareció una nueva.

Y Héctor volvió a tener algo mucho más importante que una bicicleta: la tranquilidad de saber que al otro lado de la calle, de la radio y de la vida todavía hay gente dispuesta a dar una mano.