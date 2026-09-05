Torazo encendido: Lautaro Martínez fue el héroe del Inter en la gran remontada ante Napoli

Matteo Politano abrió el marcador y luego Rasmus Højlund amplió la ventaja para colocar al conjunto visitante 2-0 arriba.

Lautaro Martínez fue el héroe del Inter ante Napoli

El goleador Lautaro Martínez descontó a los 11 minutos del complemento y produjo la reacción del conjunto de Milán.

La insistencia tuvo premio sobre el tramo final. Marcus Thuram apareció en el área y consiguió el 2-2 a los 37 minutos.

Ya en tiempo de descuento, Lautaro Martínez volvió a hacerse presente para marcar el 3-2 a los 45' y desatar el festejo en San Siro. Reuters ubicó el tanto ganador en el minuto 91.

El delantero de la Selección Argentina había comenzado el campeonato sin anotar en las primeras dos victorias del Inter, pero rompió la sequía con un doblete en un partido clave.

Lautaro Martínez viene de ser el máximo artillero del Calcio italiano en la temporada 2025/26 con 17 tantos en 30 partidos y es uno de los mejores jugadores del campeonato. El goleador suma 136 conquistas con Inter en Serie A.

Lo que viene para el Inter

Tras jugar con Napoli, el Inter de Lautaro Martínez recibirá este martes 8 de septiembre al Real Madrid de España, por la primera fecha de la Fase Inicial de la Champions League, el campeonato de clubes más importante de Europa.