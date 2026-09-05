Independiente Rivadavia visita a River en el Monumental: Alex Vigo y Gonzalo Ríos analizaron el duelo

"Cuando no te toca de arranque, los minutos que toque hay que aprovecharlos lo máximo que se pueda, para mostrarle al técnico que estoy a disposición", sumó el lateral derecho que sería titular en Independiente Rivadavia.

Sobre su adaptación al equipo, explicó: "Obviamente no es el mismo ritmo. Podés estar bien en los entrenamientos, pero el ritmo de los partidos es otro. Me voy adaptando a los chicos nuevos y al club. Estoy agarrando la idea de Alfredo y me siento cada vez mejor".

A la hora de destacar los puntos fuertes de Independiente Rivadavia, resaltó: "La unión que tiene el grupo. La verdad, son guerreros. Llegué hace poco y la verdad que tienen el hambre de querer más, de poder conseguir algo más con el club, porque ya han salido campeón. El objetivo del grupo es poder conseguir una estrella más".

Para finalizar, Vigo destacó la importancia de los compromisos que se avecinan: "Es un hermoso este partido, el de Independiente mismo también y el de la Copa Argentina. Para nosotros es hermoso cada partido porque nos estamos jugando muchas cosas muy importantes, entonces lo tomamos como una final más. De acá al final son partidos todos importantes".

Gonzalo Ríos llega de racha al partido con River

Sobre la vara, que está cada vez más alta en Independiente Rivadavia, expresó: "Es lo que el club demanda y lo que nosotros nos planteamos desde principio de año. Somos un grupo que va al frente en cualquier cancha, con cualquier rival y es hora de ir a la cancha de River a seguir demostrando que el equipo quiere pelear arriba".

"El perfil bajo y meterle día a día y partido a partido. No pensar a futuro, sino que ir planificando con el rival que te toca. No podemos relajarnos, la tabla anual está apretada, entonces creo que eso es el punto clave para seguir metiéndole todos los partidos de la misma manera", destacó Ríos sobre los puntos antos del equipo.

En cuanto a los objetivos de la Lepra, aseguró: "Es un equipo que se plantea ganar algo. Tenemos la cabeza de que algo queremos lograr a fin de año. No pensamos a futuro, sino partido a partido. Eso es lo que nos está dando fruto".

Sobre su buen momento, en el que acumula dos goles en las últimas dos presentaciones, Ríos contó: "En lo individual me siento muy bien y eso gracias al grupo. Cuando al grupo le va bien empiezan a resaltar mucho las individualidades y eso es bueno para todos. Vienen lindos partidos y necesitamos que todos estén al 100".

"No se me estaba dando el gol y este tiempo se me abrió el arco. Es algo que siempre busqué. Ayuda al equipo y son momentos en los que necesitamos de todos. Es fundamental lograr estos resultados", sumó el mediocampista de Independiente Rivadavia.

Para finalizar, destacó la fortaleza del equipo incluso en los momentos adversos: "Tuvimos varios partidos con el resultado abajo y lo dimos vuelta. No sé qué sensación se ve de afuera, pero nosotros de adentro sabemos que ocasiones vamos a tener un montón. Estamos confiados en que podemos llegar y convertir. Cuando nos dan un golpe, el equipo afronta esas situaciones de la mejor manera".