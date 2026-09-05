Franco Colapinto volvió al Top 10 en la FP3 de Monza: terminó décimo

Luego de un viernes en el que terminó noveno y decimoprimero, en la FP1 y FP3 respectivamente, el oriundo de Pilar comenzó el día con buenas sensaciones entrando nuevamente en el top 10. La Qualy iniciará a las 11 (hora de Argentina).

Gasly y Colapinto terminaron noveno y décimo, respectivamente.

El cronómetro de Franco Colapinto indicó un tiempo de 1:23.101. Gasly, su compañero de equipo, quedó justo por delante, y el líder de la sesión fue Russell. De esta manera, poco a poco, comienzan a verse las mejoras realizas en el monoplaza del argentino.