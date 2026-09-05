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Franco Colapinto volvió al Top 10 en la FP3 de Monza: terminó décimo

Franco Colapinto puso primera. Desde muy temprano, el piloto de Alpine saltó a la pista para la FP3, en la cual terminó décimo. A las 11 es la Qualy

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Franco Colapinto terminó décimo en la FP3 del GP de Monza.

Franco Colapinto terminó décimo en la FP3 del GP de Monza.

Franco Colapinto ya puso primera en la jornada de este sábado. En el marco de la FP3 del Gran Premio de Italia, circuito en el que tuvo su estreno absoluto en la Fórmula 1, el piloto de Alpine terminó en el puesto 10.

Luego de un viernes en el que terminó noveno y decimoprimero, en la FP1 y FP3 respectivamente, el oriundo de Pilar comenzó el día con buenas sensaciones entrando nuevamente en el top 10. La Qualy iniciará a las 11 (hora de Argentina).

Gasly y Colapinto terminaron noveno y décimo, respectivamente.

Gasly y Colapinto terminaron noveno y décimo, respectivamente.

El cronómetro de Franco Colapinto indicó un tiempo de 1:23.101. Gasly, su compañero de equipo, quedó justo por delante, y el líder de la sesión fue Russell. De esta manera, poco a poco, comienzan a verse las mejoras realizas en el monoplaza del argentino.

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