El Niño: 5 medidas preventivas esenciales para proteger tu casa ante la llegada de temporales

Las hojas secas, tierra y residuos acumulados en los techos son los principales causantes de filtraciones. Limpiar las canaletas y verificar que las rejillas de patios o terrazas estén despejadas permite que el agua fluya con rapidez y no se empoce ni ingrese a la vivienda.

2.Revisión de techos, membranas y sellados

Un control visual previo evita sorpresas. Conviene revisar si hay tejas movidas, grietas en la losa o sectores donde la membrana impermeabilizante se haya levantado. Además, revisar el sellado con silicona o sellador en los marcos de ventanas y puertas exteriores impedirá el ingreso de filtraciones laterales por lluvia con viento.

3-Poda preventiva de ramas sobre techos y cables

Las tormentas asociadas a El Niño suelen registrar ráfagas de viento considerables. Identificar ramas secas o demasiado pesadas que se encuentren sobre el techo de la casa o cerca del tendido eléctrico y realizar una poda preventiva evita caídas de ramas que puedan romper chapas, cables o estructuras.

4-Asegurar o resguardar objetos en patios y balcones

Macetas, muebles de jardín, chapas sueltas o elementos decorativos pueden convertirse en proyectiles peligrosos en caso de vientos fuertes. Ante alertas meteorológicas, se recomienda guardar o fijar firmemente todo objeto suelto que se encuentre al aire libre.

5-Control de la instalación eléctrica y luces de emergencia

El agua y la electricidad representan un riesgo alto. Es fundamental verificar que el disyuntor diferencial y las llaves térmicas funcionen correctamente. Ante inundaciones o filtraciones cerca de tomas de corriente, se debe cortar el suministro eléctrico general. Tener a mano luces de emergencia o linternas cargadas ayudará a afrontar posibles cortes de luz prolongados.

Qué es El Niño

El Niño es un fenómeno climático natural que se origina por el calentamiento anómalo de las aguas del Océano Pacífico ecuatorial. Este cambio en la temperatura marina redistribuye la humedad del planeta y modifica radicalmente el clima habitual en distintas regiones del mundo durante varios meses consecutivos, a causa de la alteración de los patrones de viento y presión a nivel global.

La intensidad de las lluvias producirían anegaciones.

En Argentina, de cara a la temporada primavera/verano 2026/2027, la consolidación de este fenómeno se traducirá en un incremento significativo de lluvias por encima de los promedios históricos. Las zonas más expuestas a tormentas severas, lluvias intensas y eventuales crecidas de ríos serán el Litoral y la Región Pampeana, mientras que en provincias cordilleranas y del sur el impacto sobre los caudales de agua será considerablemente menor.

Qué sectores de Argentina serán más impactados por El Niño

Los especialistas en meteorología y diversos informes del Servicio Meteorológico Nacional sostienen que las zonas más afectadas en Argentina por El Niño serán las incluidas en las regiones Noroeste y Noreste.