En 1973, un ave alcanzó los 11.300 metros cuando se encontró con un avión: rompió el récord de altura

Pero el récord quedó asociado a un accidente. Mientras volaba a esa altura, el buitre chocó contra un avión comercial que atravesaba la misma zona del cielo. El impacto dañó uno de los motores y obligó a la aeronave a realizar un aterrizaje de emergencia en Abidján.

El ave que vuela más alto: supera los 11.000 metros de altura

Cuando la tripulación revisó el motor después del aterrizaje, encontró restos del animal. Los análisis permitieron identificarlo como un buitre de Ruppell (Gyps rueppelli). Así se pudo confirmar la extraordinaria altura que había alcanzado poco antes de morir. El buitre de Ruppell es una de las aves carroñeras más grandes de África. Puede alcanzar una envergadura de hasta 2,6 metros, medir alrededor de un metro de largo y pesar hasta 9 kilos.