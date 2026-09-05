En 1973, un ave alcanzó los 11.300 metros cuando se encontró con un avión: rompió el récord de altura
El asombroso vuelo de un buitre de Ruppell a 11.277 metros de altura, que culminó en un accidente aéreo, le otorgó el récord Guinness como el animal que más alto voló jamás.
Pero el récord quedó asociado a un accidente. Mientras volaba a esa altura, el buitre chocó contra un avión comercial que atravesaba la misma zona del cielo. El impacto dañó uno de los motores y obligó a la aeronave a realizar un aterrizaje de emergencia en Abidján.
El ave que vuela más alto: supera los 11.000 metros de altura
Cuando la tripulación revisó el motor después del aterrizaje, encontró restos del animal. Los análisis permitieron identificarlo como un buitre de Ruppell (Gyps rueppelli). Así se pudo confirmar la extraordinaria altura que había alcanzado poco antes de morir. El buitre de Ruppell es una de las aves carroñeras más grandes de África. Puede alcanzar una envergadura de hasta 2,6 metros, medir alrededor de un metro de largo y pesar hasta 9 kilos.
Su capacidad para volar a grandes alturas está relacionada con su forma de buscar alimento. Habitualmente se desplaza entre los 4.500 y 6.000 metros, aprovechando las corrientes de aire para recorrer enormes distancias mientras busca carroña. La marca de 1973, sin embargo, llevó esa capacidad a un extremo.
¿Cómo es esta ave?
Los 11.277 metros registrados están muy por encima de las alturas habituales de la mayoría de las aves. Incluso especies conocidas por volar alto, como halcones y otros buitres, generalmente se mantienen bastante por debajo de esa cifra.
El caso también explica por qué un ave puede terminar en una ruta aérea. Desde esas alturas, los buitres pueden recorrer grandes extensiones de territorio y detectar posibles fuentes de alimento. En 1973, esa adaptación terminó provocando un encuentro inesperado con la aviación comercial.
Según Bird Life:
- Este animal se encuentra en lo alto de la cadena alimenticia de los ecosistemas en los que habita, especialmente en las zonas de la África subshariana.
- Esta ave posee una longitud de 85-95 cm
- Los pájaros adultos de esta especie tienen bordes claros en las plumas de contorno que les otorgan un aspecto escamoso muy distintivo
- Generalmente silencioso, emite gritos y graznidos en las carroñadas, con silbidos amenazadores por parte de los individuos dominantes.
- Los buitres moteados son aves diurnas y muy sociales, que se posan, anidan y se alimentan en grandes bandadas.
En pocas palabras
- Récord Guinness: Un ave de Ruppell ostenta el récord por volar a 11.277 metros, el más alto registrado.
- Accidente fatal: El buitre colisionó con un avión comercial, provocando daños y un aterrizaje de emergencia.
- Características: El buitre de Ruppell puede alcanzar 2,6 metros de envergadura y es crucial en su ecosistema africano.