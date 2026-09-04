Gimnasia y Esgrima juega con Boca, en el Víctor Legrotaglie, en un cita histórica: hora, TV y formaciones

Facundo Lencioni, volante de Gimnasia y Esgrima viene de marcarle dos goles a Independiente, en Avellaneda.

Gimnasia y Esgrima llega muy entonado para jugar con Boca

Gimnasia y Esgrima es uno de los animadores del Torneo, llega en un gran momento a este compromiso, lleva tres triunfos seguidos, dos al hilo de visitante y acumula seis victorias consecutivas de local en este 2026. Todas fueron con Darío Franco como entrenador.

El Lobo, ganó cinco de los siete partidos que disputó viene de lograr una contundente victoria por 3 a 0 ante Independiente de Avellaneda y se ubica segundo con 15 puntos en la tabla de la Zona A a un punto de Instituto.

Gimnasia y Esgrima viene de ganarle al Rojo, en un partido histórico en el Libertadores de América.

En la tabla anual se ubica 12do con con 34 unidades, a tres de la Gloria, el último de los clasificados a la Copa Sudamericana.

El Mensana, no contará con Agustín Módica, el goleador del campeonato con ocho tantos. El ex delantero de Rosario Central posee una molestia muscular que lo marginó del encuentro. Su lugar lo ocuparía Matías Vargas o Ignacio Sabatini.

Boca pondrá un equipo alternativo ante Gimnasia y Esgrima

Boca llega a este encuentro luego de obtener a los cuartos de final de la Copa Argentina tras el triunfo por penales ante Vélez, .En el Torneo Clausura, viene de superar a 1-0 a Lanús y pudieron meterse en puestos de clasificación a los playoff, se ubica 8vo con 10 puntos y cuarto en la tabla anual con 40 unidades.

El ecuatoriano Enner Valencia será titular en Boca.

Rodolfo Arruabarrena pararía un 11 alternativo con el objetivo de darle descanso a los jugadores que suelen ser titulares en pocos días se enfrentarán con San Pablo de Brasil por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Enner Valencia, el ecuatoriano jugaría como titular en la delantera.

El último antecedente

El último enfrentamiento, entre ambos elencos fue la octava fecha del Torneo Apertura, en el empate 1 a 1. Luciano Paredes abrió el marcador para el Lobo y Miguel Merentiel igualó las acciones. El partido se jugó el 28 de febrero en la Bombonera.

Se enfrentaron en nueve oportunidades El Mensana obtuvo tres triunfos, el Xeneize ganó 2 veces y empataron en 4 ocasiones.

Las probables formaciones y ficha del partido