River cerró un negocio redondo: le entrarán 10 millones de dólares por un nuevo sponsor

Asimismo, se sumarán soluciones digitales como Click to Pay, tokenización y autenticación biométrica para compras de tickets, gastronomía, estacionamiento, merchandising y cuota social.

Por otra parte, el contrato establece que Visa será patrocinador de la hospitalidad del bodegón 1901 los días de partido. Este nuevo ingreso fortalece la estructura financiera de River, que ya registra un piso elevado de recaudación a través de sus más de 350.000 socios, la venta de entradas en un Monumental con capacidad para 86 mil personas, acuerdos de naming rights y la realización de recitales.

Cabe resaltar que la mencionada marca no formará parte de la indumentaria oficial. Es decir, no saldrá su nombre en la camiseta del plantel profesional. Tampoco será el naming del estadio.

River recibe a Independiente Rivadavia

Mientras las arcas del club siguen creciendo, lo que explica la gran inversión de dinero que la institución realizó en el último mercado de pases, la actividad continúa.

Este domingo, 6 de septiembre, River recibirá a Independiente Rivadavia en el estadio Monumental. El duelo, que comenzará a las 19, será televisado por la señal de TNT Sports y arbitrado por Nicolás Ramírez.