Este sábado el estadio Víctor Legrotaglie vivirá un hecho histórico, ya que por primera vez albergará un partido oficial entre el local Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors. Este encuentro válido por la 8ª fecha del Torneo Clausura. Un referente mendocino que jugó en ambos equipos habló de la previa.
Cómo vive la previa del histórico Gimnasia y Esgrima vs. Boca un referente que vistió ambas camisetas
Roberto Rogel debutó en Gimnasia y Esgrima de Mendoza a los 16 años, se fue al Lobo platense y luego se hizo figura en Boca. Cómo palpita el partido del sábado
Roberto Domingo Rogel, debutó a sus 16 años en la primera del Lobo del Parque y desde sus inicios, su porte y su juego recio y tiempista lo llevaron a destacarse rápidamente. En 1963 fue llamado al "fútbol grande", y este zaguero central nacido en la Villa del Parque -Godoy Cruz- se fue al Bosque Platense, para jugar en Gimnasia y Esgrima La Plata, donde vistió los colores del Tripero por tres años. Luego llegaría el llamado soñado: Boca Juniors.
El Conejo Rogel: del Parque a la Bombonera y la Selección Argentina
En 1968 Roberto Rogel llegó al Xeneize, se puso la azul-oro, y comenzó a forjar una página de oro para el fútbol. Integró una recordada dupla central en la defensa con el exquisito jugador peruano Julio Meléndez Calderón, y jugó hasta 1975 en La Ribera.
Rogel conquistó con Boca Juniors 3 títulos. Los Torneos Nacionales de 1969 y 1970, y la primera edición de la Copa Argentina en 1969, certamen que hoy tiene como campeón vigente a Independiente Rivadavia.
Además, el Conejo de la calle Gorriti, vistió la celeste y blanca de la Selección Argentina y tuvo el honor de marcar el primer gol de la era Menotti, con su mejor arma, el cabezazo, poniendo el 1 a 1 ante España el 12 de octubre de 1974 en el Monumental.
La palabra de Rogel sobre el Gimnasia- Boca de este sábado
A sus 82 años (cumplidos el 20 de julio), Rogel aceptó hablar de sus sensaciones sobre el partido de este sábado en su querido estadio de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. "Este partido es algo especial, pero yo en lo personal lo veo como un verdadero neutral", aclaró sobre alguna supuesta preferencia.
El que también tuvo una prolífica carrera como entrenador, dirigiendo a San Lorenzo, Quilmes, o Vélez Sarsfield; y siendo docente de Técnica - Táctica y Trabajos de Campo, de la escuela de Técnicos Adolfo Pedernera de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, le apuntó a este aspecto del juego como preferencia, argumentando que "Me gusta más atender y mirar en lo específico del juego, jugadas que se evidencien en la cancha que han sido practicadas. Si el jugador tiene la noción real y certera que le da el equipo, cómo juega él, las cosas normales del juego", aclaró.
Para finalizar, el Conejo Rogel confesó su amor por el juego en sí y el desapasionamiento fanático por algún equipo: "Me gusta ir a ver fútbol para disfrutar, llámese cual sea el nombre del equipo", concluyó.
En pocas palabras
- Roberto Rogel: Debutó en Gimnasia y Esgrima de Mendoza, jugó en Boca Juniors y marcó el primer gol de la era Menotti.
- Histórico encuentro: Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibirá por primera vez a Boca Juniors en un partido oficial.
- Previa especial: El exjugador Roberto Rogel, con pasado en ambos clubes, comparte sus sensaciones neutrales sobre el partido.