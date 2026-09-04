Cómo vive la previa del histórico Gimnasia y Esgrima vs. Boca un referente que vistió ambas camisetas

Rogel conquistó con Boca Juniors 3 títulos. Los Torneos Nacionales de 1969 y 1970, y la primera edición de la Copa Argentina en 1969, certamen que hoy tiene como campeón vigente a Independiente Rivadavia.

El gol de Rogel a España, en el primer partido de la era de César Luis Menotti al frente de la Selección Argentina, luego campeona mundial en 1978.

Además, el Conejo de la calle Gorriti, vistió la celeste y blanca de la Selección Argentina y tuvo el honor de marcar el primer gol de la era Menotti, con su mejor arma, el cabezazo, poniendo el 1 a 1 ante España el 12 de octubre de 1974 en el Monumental.

La palabra de Rogel sobre el Gimnasia- Boca de este sábado

A sus 82 años (cumplidos el 20 de julio), Rogel aceptó hablar de sus sensaciones sobre el partido de este sábado en su querido estadio de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. "Este partido es algo especial, pero yo en lo personal lo veo como un verdadero neutral", aclaró sobre alguna supuesta preferencia.

Los primeros años de Roberto Rogel en Gimnasia y Esgrima, aquí con una insólita camiseta alternativa cruzada, sonriente y charlando con el Negro Manuel Castro, y junto a otros inolvidables del Lobo, como el Polaco Torres (último de arriba) o Víctor Legrotaglie (segundo abajo a la izquierda). Foto: Gentileza colección privada del Dr. Oscar Casares

El que también tuvo una prolífica carrera como entrenador, dirigiendo a San Lorenzo, Quilmes, o Vélez Sarsfield; y siendo docente de Técnica - Táctica y Trabajos de Campo, de la escuela de Técnicos Adolfo Pedernera de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, le apuntó a este aspecto del juego como preferencia, argumentando que "Me gusta más atender y mirar en lo específico del juego, jugadas que se evidencien en la cancha que han sido practicadas. Si el jugador tiene la noción real y certera que le da el equipo, cómo juega él, las cosas normales del juego", aclaró.

Para finalizar, el Conejo Rogel confesó su amor por el juego en sí y el desapasionamiento fanático por algún equipo: "Me gusta ir a ver fútbol para disfrutar, llámese cual sea el nombre del equipo", concluyó.