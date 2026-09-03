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Torneo Clausura

Agustín Módica, goleador de Gimnasia y Esgrima y del Clausura, está casi descartado para jugar ante Boca

Agustín Módica, el goleador de Gimnasia y Esgrima, padece una lesión y no jugaría ante Boca en el Víctor Legrotaglie, por la 8va fecha del Torneo Clausura

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Agustín Módica está  lesionado y no jugaría ante Boca.

Agustín Módica está  lesionado y no jugaría ante Boca.

Gimnasia y Esgrima debe enfrentarse con Boca y la presencia de su goleador Agustín Módica está complicada. El máximo goleador del Lobo y del Torneo Clausura con 8 tantos se perdería el choque ante el Xeneize por una distensión que sufrió en el partido ante Independiente en Avellaneda.

Al goleador lo esperarán hasta último momento, pero es muy difícil que llegue en optimas condiciones. Su reemplazante podría ser Matías Vargas o Ignacio Sabatini.

Dar&iacute;o Franco deber&iacute;a definir el remplazante del lesionado Agust&iacute;n M&oacute;dica.

Darío Franco debería definir el remplazante del lesionado Agustín Módica.

El ex Rosario Central le convirtió a Central Córdoba en el debut como local; mientras que a Unión y Talleres de Córdoba les marcó un doblete en el Víctor Legrotaglie. Luego hizo tres goles ante Gimnasia y Esgrima la Plata. Lleva 8 conquistas en seis partidos.

El compromiso entre el conjunto conducido por Darío Franco y el elenco dirigido por Rodolfo Arruabarrena, se jugará este sábado 5 de septiembre a las 16.30 en el estadio Vìctor Legrotaglie, donde el Lobo buscará su séptimo triunfo seguido de local en el año. El Mensana lleva tres triunfos seguidos en el certamen.

La probable formación de Gimnasia y Esgrima vs Boca

El Lobo este viernes realizará su última práctica y el entrenador Darío Franco definirá la formación para jugar ante el Xeneize. El probable once sería con: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Matías Recalde; Luciano Cingolani, Fermín Antonini, Tomás O'Connor y Esteban Fernández; Facundo Lencioni; Matías Vargas o Ignacio Sabatini.

Los ocho goles en seis partidos de Agustín Módica en este Torneo Clausura

  • 1ra fecha vs. Central Córdoba de Santiago del Estero- 1 gol (de local)
  • 3ra fecha vs. Unión (L)- 2 goles
  • 5ta fecha vs. Talleres (L) 2 goles
  • 6ta fecha vs. Gimnasia y Esgrima (La Plata) (V) 3 goles

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