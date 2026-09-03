Agustín Módica, goleador de Gimnasia y Esgrima y del Clausura, está casi descartado para jugar ante Boca

Al goleador lo esperarán hasta último momento, pero es muy difícil que llegue en optimas condiciones. Su reemplazante podría ser Matías Vargas o Ignacio Sabatini.

Darío Franco debería definir el remplazante del lesionado Agustín Módica.

El ex Rosario Central le convirtió a Central Córdoba en el debut como local; mientras que a Unión y Talleres de Córdoba les marcó un doblete en el Víctor Legrotaglie. Luego hizo tres goles ante Gimnasia y Esgrima la Plata. Lleva 8 conquistas en seis partidos.