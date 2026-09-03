Agustín Módica, goleador de Gimnasia y Esgrima y del Clausura, está casi descartado para jugar ante Boca

El compromiso entre el conjunto conducido por Darío Franco y el elenco dirigido por Rodolfo Arruabarrena, se jugará este sábado 5 de septiembre a las 16.30 en el estadio Vìctor Legrotaglie, donde el Lobo buscará su séptimo triunfo seguido de local en el año. El Mensana lleva tres triunfos seguidos en el certamen.
La probable formación de Gimnasia y Esgrima vs Boca
El Lobo este viernes realizará su última práctica y el entrenador Darío Franco definirá la formación para jugar ante el Xeneize. El probable once sería con: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Matías Recalde; Luciano Cingolani, Fermín Antonini, Tomás O'Connor y Esteban Fernández; Facundo Lencioni; Matías Vargas o Ignacio Sabatini.
Los ocho goles en seis partidos de Agustín Módica en este Torneo Clausura
- 1ra fecha vs. Central Córdoba de Santiago del Estero- 1 gol (de local)
- 3ra fecha vs. Unión (L)- 2 goles
- 5ta fecha vs. Talleres (L) 2 goles
- 6ta fecha vs. Gimnasia y Esgrima (La Plata) (V) 3 goles