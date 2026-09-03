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Torneo Clausura

César Rigamonti y Esteban Fernández hablaron del choque que se viene entre Gimnasia y Esgrima y Boca

César Rigamonti y Esteban Fernández opinaron del choque ante Boca, que se jugará este sábado desde las 16.30 en el Víctor Legrotaglie, por la 8va fecha del Torneo Clausura

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
César Rigamonti, arquero y referente  de Gimnasia y Esgrima, habló del importante choque con Boca, que se jugará en el Legrotaglie.

César Rigamonti, arquero y referente  de Gimnasia y Esgrima, habló del importante choque con Boca, que se jugará en el Legrotaglie.

Gimnasia y Esgrima tendrá una cita histórica ante Boca Juniors, por el Torneo Clausura 2026. Será la primera vez que ambos equipos se enfrenten en el Víctor Legrotaglie. El encuentro se jugará este sábado desde las 16.30, en un estadio que lucirá lleno, donde solamente pueden asistir los hinchas del Lobo.

El arquero César Rigamonti y el volante Esteban Fernández, ambos jugadores del equipo del Parque, palpitaron el choque ante el Xeneize, que viene de eliminar a Vélez en la Copa Argentina y accedió a los cuartos de final.

C&eacute;sar Rigamonti habl&oacute; de la importancia del cotejo con Boca.

César Rigamonti habló de la importancia del cotejo con Boca.

Qué dijo César Rigamonti del partido que el Lobo afrontará ante Boca

El arquero César Rigamonti se refirió al cotejo ante Boca Juniors y reconoció: "Estamos contentos con este encuentro que tenemos que jugar, queremos seguir ganando en nuestra cancha. Tenemos que disfrutarlo y estamos trabajando duro para llegar de la mejor manera".

"Para nosotros cada partido que nos toca jugar es una final. Venimos de una seguidilla de triunfos, en el último encuentro le ganamos a un rival como Independiente de Avellaneda. La clave de este grupo es el trabajo, que fue lo que nos llevó a vivir este presente", opinó el experimentado arquero.

"Siempre es especial enfrentarse con equipos grandes. Estamos muy ilusionados, queremos ratificar lo que venimos haciendo en el torneo. Estamos creciendo como equipo, tenemos que mantener los pies sobre la tierra. Todavía no hemos conseguido nada, se viene la parte más difìcil del torneo, cada uno de nosotros tiene que aportar su mejor versión para aportar en lo colectivo", cerró una de las figuras que tiene Gimnasia y Esgrima.

El mensaje de Esteban Fernández para los hinchas del Lobo de cara al choque con Boca

El volante Esteban Fernández, quien tiene un gran nivel en Gimnasia y Esgrima, les dejó un mensaje a los simpatizantes del Lobo. "Vamos a salir de la manera que lo hacemos siempre, tendremos el apoyo de nuestra gente y queremos regalarle un triunfo", dijo.

Esteban Fern&aacute;ndez es una de las figuras del Lobo.

Esteban Fernández es una de las figuras del Lobo.

"Estamos viviendo un gran momento y venimos de una racha importante como local. Ojalá podamos seguir por este camino, tenemos un partido con Boca, que es muy importante para nosotros y queremos sumar los tres puntos; tenemos un gran equipo en todas las líneas", opinó el volante.

"Se nos viene un lindo partido para jugar, para nosotros representa mucho", cerró Fernández.

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