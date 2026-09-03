César Rigamonti y Esteban Fernández hablaron del choque que se viene entre Gimnasia y Esgrima y Boca

"Para nosotros cada partido que nos toca jugar es una final. Venimos de una seguidilla de triunfos, en el último encuentro le ganamos a un rival como Independiente de Avellaneda. La clave de este grupo es el trabajo, que fue lo que nos llevó a vivir este presente", opinó el experimentado arquero.

"Siempre es especial enfrentarse con equipos grandes. Estamos muy ilusionados, queremos ratificar lo que venimos haciendo en el torneo. Estamos creciendo como equipo, tenemos que mantener los pies sobre la tierra. Todavía no hemos conseguido nada, se viene la parte más difìcil del torneo, cada uno de nosotros tiene que aportar su mejor versión para aportar en lo colectivo", cerró una de las figuras que tiene Gimnasia y Esgrima.

El mensaje de Esteban Fernández para los hinchas del Lobo de cara al choque con Boca

El volante Esteban Fernández, quien tiene un gran nivel en Gimnasia y Esgrima, les dejó un mensaje a los simpatizantes del Lobo. "Vamos a salir de la manera que lo hacemos siempre, tendremos el apoyo de nuestra gente y queremos regalarle un triunfo", dijo.

Esteban Fernández es una de las figuras del Lobo.

"Estamos viviendo un gran momento y venimos de una racha importante como local. Ojalá podamos seguir por este camino, tenemos un partido con Boca, que es muy importante para nosotros y queremos sumar los tres puntos; tenemos un gran equipo en todas las líneas", opinó el volante.

"Se nos viene un lindo partido para jugar, para nosotros representa mucho", cerró Fernández.