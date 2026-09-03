Suben los paneles solares para que las vacas pasten debajo y cambia la forma de producir energía

El principal desafío fue adaptar la infraestructura para animales mucho más grandes y pesados que las ovejas, que ya son utilizadas con frecuencia para controlar la vegetación en parques solares. Para evitar que las vacas dañaran los paneles, Silicon Ranch desarrolló CattleTracker, un sistema que permite modificar la posición de los paneles cuando los animales ingresan a determinadas áreas. De esta manera, las estructuras se acercan a una posición horizontal y generan mayor espacio para que el ganado pueda desplazarse de forma segura.

Los beneficios de que las vacas pasten bajo los paneles solares

Los investigadores observaron varios beneficios de este modelo. Uno de los principales es que los paneles solares proporcionan sombra a las vacas, lo que ayuda a reducir el estrés provocado por las altas temperaturas. Además, el pasto que crece debajo de las estructuras puede conservar mejor la humedad, una ventaja especialmente importante durante los períodos de sequía.

Los animales también mantienen el césped corto de manera natural, lo que reduce la necesidad de utilizar maquinaria y combustible para realizar el mantenimiento del terreno. A esto se suma un posible beneficio económico para los productores rurales, ya que este modelo les permite continuar con la cría de ganado mientras aprovechan la misma tierra para la generación de energía solar.

El proyecto de Christiana comenzó oficialmente en abril de 2026 y representa el primer uso comercial de la plataforma CattleTracker desarrollada por Silicon Ranch para integrar ganado bovino y generación solar. La electricidad producida es adquirida por Middle Tennessee Electric, una cooperativa que abastece a más de 750.000 personas en 11 condados.