Entre la costumbre del tránsito urbano y los reclamos habituales de quienes manejan autos, persiste una duda recurrente en la calle: ¿las motos tienen que circular obligatoriamente por el margen derecho o pueden utilizar el carril completo?. La respuesta la da la Ley de Tránsito y suele sorprender a más de uno.
Ley de Tránsito: ¿los motociclistas están obligados a circular por la derecha?
Aunque muchos automovilistas exigen que los ciclomotores se limiten a circular por la derecha, la Ley Nacional de Tránsito dispone lo contrario. Las claves sobre el uso del carril y las maniobras que sí están prohibidas.
Ley de Tránsito: las motos no están obligadas a circular por la derecha
Existe la creencia popular de que, por ser vehículos más pequeños, las motocicletas deben pegarse a la derecha para ceder el paso. Sin embargo, la Ley de Tránsito (24.449) aclara que la moto es un vehículo automotor con los mismos derechos y obligaciones que cualquier auto o camioneta. Por lo tanto, el motociclista tiene permitido ocuparla totalidad de la trocha por la que transita.
Más allá de lo normativo, marchar por el centro del carril responde a una cuestión básica de supervivencia vial:
- Mayor visibilidad: El conductor queda ubicado directamente en el campo visual de los espejos retrovisores de los vehículos que van adelante.
- Espacio de protección: Impide que otros automovilistas intenten sobrepasarlo dentro de la misma vía, una de las maniobras más peligrosas y generadoras de encerronas.
Lo que la ley sí prohíbe: el "zigzag" y los espacios entre autos
Tener derecho a ocupar el carril entero no significa libertad absoluta para maniobrar sin reglas. La ley impone límites estrictos en el artículo 43 y en los protocolos de adelantamiento:
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Prohibido serpentear: no está permitido transitar sobre las líneas divisorias de carril ni realizar maniobras en zigzag entre el tráfico.
Sin "lane splitting": avanzar entre filas de vehículos (estén detenidos o en movimiento) es una falta. La moto debe mantener su lugar dentro de la columna de tránsito y conservar la distancia de frenado correspondiente.
Uso de la izquierda: al igual que para el resto de los conductores, en avenidas o rutas de varios carriles, los trazados izquierdos son de uso exclusivo para sobrepasos, mientras que los derechos se destinan a la marcha más lenta.
La convivencia vial en la calle exige contemplar la vulnerabilidad de quien viaja sobre dos ruedas. Para circular con seguridad y evitar multas, se deben aplicar tres reglas básicas:
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Hacerse ver: mantener la luz baja encendida las 24 horas y utilizar chaleco reflectante.
Escapar de los puntos ciegos: evitar posicionarse en los ángulos traseros de los autos, donde la visión del automovilista queda bloqueada.
Anunciar cada movimiento: el uso de los guiños es obligatorio ante cualquier cambio de carril, por mínimo que parezca.
En pocas palabras
- Ley de Tránsito: Las motos no están obligadas a circular exclusivamente por la derecha y pueden ocupar todo el carril.
- Seguridad vial: Marchar en el centro del carril aumenta la visibilidad y crea un espacio de protección para el motociclista.
- Maniobras prohibidas: Está vedado el zizagueo entre los autos.