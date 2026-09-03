Ley de Tránsito: ¿los motociclistas están obligados a circular por la derecha?

Ley de Tránsito: las motos no están obligadas a circular por la derecha

Existe la creencia popular de que, por ser vehículos más pequeños, las motocicletas deben pegarse a la derecha para ceder el paso. Sin embargo, la Ley de Tránsito (24.449) aclara que la moto es un vehículo automotor con los mismos derechos y obligaciones que cualquier auto o camioneta. Por lo tanto, el motociclista tiene permitido ocuparla totalidad de la trocha por la que transita.

Ley de Tránsito: los motociclistas no están obligados a circular por la derecha.

Más allá de lo normativo, marchar por el centro del carril responde a una cuestión básica de supervivencia vial: