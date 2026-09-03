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¿Mito o verdad?

Ley de Tránsito: ¿los motociclistas están obligados a circular por la derecha?

Aunque muchos automovilistas exigen que los ciclomotores se limiten a circular por la derecha, la Ley Nacional de Tránsito dispone lo contrario. Las claves sobre el uso del carril y las maniobras que sí están prohibidas.

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
Ley de tránsito: ¿las motos no pueden circular por el medio de un carril?

Ley de tránsito: ¿las motos no pueden circular por el medio de un carril?

Entre la costumbre del tránsito urbano y los reclamos habituales de quienes manejan autos, persiste una duda recurrente en la calle: ¿las motos tienen que circular obligatoriamente por el margen derecho o pueden utilizar el carril completo?. La respuesta la da la Ley de Tránsito y suele sorprender a más de uno.

Ley de Tránsito: las motos no están obligadas a circular por la derecha

Existe la creencia popular de que, por ser vehículos más pequeños, las motocicletas deben pegarse a la derecha para ceder el paso. Sin embargo, la Ley de Tránsito (24.449) aclara que la moto es un vehículo automotor con los mismos derechos y obligaciones que cualquier auto o camioneta. Por lo tanto, el motociclista tiene permitido ocuparla totalidad de la trocha por la que transita.

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Ley de Tránsito: los motociclistas no están obligados a circular por la derecha.

Más allá de lo normativo, marchar por el centro del carril responde a una cuestión básica de supervivencia vial:

  • Mayor visibilidad: El conductor queda ubicado directamente en el campo visual de los espejos retrovisores de los vehículos que van adelante.
  • Espacio de protección: Impide que otros automovilistas intenten sobrepasarlo dentro de la misma vía, una de las maniobras más peligrosas y generadoras de encerronas.

Lo que la ley sí prohíbe: el "zigzag" y los espacios entre autos

Tener derecho a ocupar el carril entero no significa libertad absoluta para maniobrar sin reglas. La ley impone límites estrictos en el artículo 43 y en los protocolos de adelantamiento:

  • Prohibido serpentear: no está permitido transitar sobre las líneas divisorias de carril ni realizar maniobras en zigzag entre el tráfico.

  • Sin "lane splitting": avanzar entre filas de vehículos (estén detenidos o en movimiento) es una falta. La moto debe mantener su lugar dentro de la columna de tránsito y conservar la distancia de frenado correspondiente.

  • Uso de la izquierda: al igual que para el resto de los conductores, en avenidas o rutas de varios carriles, los trazados izquierdos son de uso exclusivo para sobrepasos, mientras que los derechos se destinan a la marcha más lenta.

Seg&uacute;n laLey de tr&aacute;nsito, las motos no deben zigzaguear entre trochas.

Según laLey de tránsito, las motos no deben zigzaguear entre trochas.

La convivencia vial en la calle exige contemplar la vulnerabilidad de quien viaja sobre dos ruedas. Para circular con seguridad y evitar multas, se deben aplicar tres reglas básicas:

  • Hacerse ver: mantener la luz baja encendida las 24 horas y utilizar chaleco reflectante.

  • Escapar de los puntos ciegos: evitar posicionarse en los ángulos traseros de los autos, donde la visión del automovilista queda bloqueada.

  • Anunciar cada movimiento: el uso de los guiños es obligatorio ante cualquier cambio de carril, por mínimo que parezca.

En pocas palabras

  • Ley de Tránsito: Las motos no están obligadas a circular exclusivamente por la derecha y pueden ocupar todo el carril.
  • Seguridad vial: Marchar en el centro del carril aumenta la visibilidad y crea un espacio de protección para el motociclista.
  • Maniobras prohibidas: Está vedado el zizagueo entre los autos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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