El secreto de los alfajores que pocos conocen: así engañan a los consumidores

La trampa en los alfajores

Mientras que el baño de chocolate real mantiene su firmeza, el baño de repostería de los alfajores económicos e industriales se caracteriza por ser sumamente grasoso. Esto provoca un efecto físico muy concreto al sostenerlos: el alfajor se resbala fácilmente entre los dedos debido a la deficiente calidad de su cobertura, dejando además una sensación pastosa en la boca.

Para disimular estas deficiencias y la sequedad de las tapas, las grandes empresas recurren frecuentemente al uso de esencias artificiales y aromatizantes que imitan notas de manteca o vainilla para intentar compensar la falta de ingredientes genuinos.