El secreto de los alfajores que pocos conocen: así engañan a los consumidores

Los kioscos argentinos despachan diez millones de alfajores por día. Un gran secreto comercial rige la producción masiva de dichas golosinas. Las marcas industriales más populares esquivan el uso de chocolate genuino para recubrir sus productos, y ofrecen opciones bañadas con un sustituto más barato y de menor calidad.
La trampa en los alfajores
Mientras que el baño de chocolate real mantiene su firmeza, el baño de repostería de los alfajores económicos e industriales se caracteriza por ser sumamente grasoso. Esto provoca un efecto físico muy concreto al sostenerlos: el alfajor se resbala fácilmente entre los dedos debido a la deficiente calidad de su cobertura, dejando además una sensación pastosa en la boca.
Para disimular estas deficiencias y la sequedad de las tapas, las grandes empresas recurren frecuentemente al uso de esencias artificiales y aromatizantes que imitan notas de manteca o vainilla para intentar compensar la falta de ingredientes genuinos.
El engaño en los kioscos
Matías Jurisich, un reconocido youtuber, realizó recientemente una cata de los diez alfajores más vendidos del país para comprobar sus ingredientes. El creador de contenido comprobó que Milka es el único artículo del ranking masivo con baño real.
El resto de las opciones líderes presenta un brillo tentador diseñado exclusivamente para captar la atención del comprador. Las fábricas apuntan a abaratar costos a cambio de resignar calidad genuina.
La cuenta de X (ex Twitter) @quienlofabrica publicó una imagen con la clasificación precisa de múltiples productos comerciales. El gráfico demuestra que opciones reconocidas como Guaymallen, Jorgito, Fantoche, Terrabusi, Tofi, Tita u Oreo aplican simples coberturas de repostería. Las firmas buscan sostener márgenes de ganancia altos mediante la exclusión del cacao puro en sus procesos.
En pocas palabras
- Alfajores industriales: despachan millones de unidades diarias, muchas con coberturas de baja calidad para abaratar costos.
- Baño de repostería: se usa un sustituto del chocolate con alto contenido graso en lugar de cacao puro.
- Engaño al consumidor: marcas populares usan esencias artificiales para disimular la sequedad y la deficiente cobertura.