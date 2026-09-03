El premio que recibió Nico Paz en la Serie A de Italia: habló del retiro de Messi de la Selección argentina

El jugador nacido en España fue importante para que el Como finalizara en la cuarta posición con 71 puntos y consiguiera la histórica clasificación a la UEFA Champions League.

Nico Paz hizo las categorías inferiores en el Real Madrid e incluso debutó a nivel profesional en dicho club, aunque el club de la capital española lo cedió al equipo italiano para que ganara experiencia.

Tras sus buenas actuaciones, Paz disputó el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Sin embargo, el DT albiceleste Lionel Scaloni no le dio mucho rodaje.

Lautaro Martínez está en el equipo ideal de la Serie A italiana.

Nico Paz habló del retiro de Messi de la Selección argentina

"Lo de Messi es triste porque es el mejor jugador de la historia, uno de mis ídolos. Para mí fue bellísimo poder jugar y hacer mi debut con él en el campo”, dijo Nico tras conocerse el lunes pasado que el astro del Inter Miami no jugará más en el elenco nacional.

Es que Leo y Nico Paz compartieron las últimas dos temporadas en la selección que dirige Lionel Scaloni.