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Una distinción

El premio que recibió Nico Paz en la Serie A de Italia: habló del retiro de Messi de la Selección argentina

El volante de la Selección argentina Nicolás Paz fue distinguido en la Serie A de Italia. El jugador albiceleste habló del retiro de Lionel Messi de la Albiceleste

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Nicolás Paz recibió una importante distinción en el fútbol italiano.

Nicolás Paz recibió una importante distinción en el fútbol italiano.

Nicolás Paz recibió una importante distinción. El volante de la Selección argentina fue elegido como el mejor jugador joven de la temporada 2025/26 en la Serie A de Italia, donde se destacó con el Como. El jugador albiceleste se refirió al retiro de Lionel Messi de la Albiceleste.

Paz, que el 8 de septiembre cumplirá 21 años, recibir el máximo reconocimiento de manos del croata Luka Modric.

Nico Paz se destaca en el f&uacute;tbol italiano.

Nico Paz se destaca en el fútbol italiano.

Nico Paz quedó en el once ideal de la temporada con Lautaro Martínez

Nico Paz, quien anotó 12 goles y repartió siete asistencias, fue votado por otros futbolistas de la liga italiana como el mejor de los que integran la categoría de sub 21 y además quedó en el once ideal de la temporada, a donde también ingresó el delantero argentino Lautaro Martínez.

El jugador nacido en España fue importante para que el Como finalizara en la cuarta posición con 71 puntos y consiguiera la histórica clasificación a la UEFA Champions League.

Nico Paz hizo las categorías inferiores en el Real Madrid e incluso debutó a nivel profesional en dicho club, aunque el club de la capital española lo cedió al equipo italiano para que ganara experiencia.

Tras sus buenas actuaciones, Paz disputó el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Sin embargo, el DT albiceleste Lionel Scaloni no le dio mucho rodaje.

Lautaro Mart&iacute;nez est&aacute; en el equipo ideal de la Serie A italiana.

Lautaro Martínez está en el equipo ideal de la Serie A italiana.

Nico Paz habló del retiro de Messi de la Selección argentina

"Lo de Messi es triste porque es el mejor jugador de la historia, uno de mis ídolos. Para mí fue bellísimo poder jugar y hacer mi debut con él en el campo”, dijo Nico tras conocerse el lunes pasado que el astro del Inter Miami no jugará más en el elenco nacional.

Es que Leo y Nico Paz compartieron las últimas dos temporadas en la selección que dirige Lionel Scaloni.

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