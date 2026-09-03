El trazado del Autódromo Ciudad de San Martín se prepara para recibir la competencia más convocante del automovilismo regional, el Gran Premio Vendimia "Automóvil Club Mendoza". Correspondiente a la 6.ª fecha del campeonato Zonal Cuyano y bajo la organización del Automóvil Club Mendoza (R.A.) junto a la dirigencia de la A.V.E.
El Gran Premio Vendimia llega a San Martín con un fin de semana lleno de velocidad y espectáculos
El Gran Premio Vendimia y el Zonal Cuyano desembarcan en San Martín con un fin de semana de automovilismo, espectáculos y atractivos para toda la familia
El Gran Premio Vendimia y un espectáculo para toda la familia
El mítico 76.° Gran Premio Vendimia reunirá a las principales categorías en una cita que combina la máxima paridad técnica con el deseo de todos los pilotos de coronarse en este histórico circuito.
Además de la acción en pista, esta edición suma atractivos pensados para toda la familia y la afición tuerca. El evento contará con una exhibición de autos antiguos, la presentación de una serie de vehículos de alta gama, entre los que se prevé la presencia de marcas como Lamborghini y Audi, y la actuación de la banda de música de la Policía de Mendoza. En el plano deportivo, la Clase 3 aportará un condimento especial con la competencia de pilotos invitados, destacando la participación de nombres como Tomy Vitar y Pablo Malizia.
Con el respaldo de firmas como Surmotors, Fuente Mayor Hoteles, Tótem Hotel & Spa, Mercantil Andina Seguros y La Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz Ltda., la organización ha dispuesto una estructura de precios pensada para la comunidad y mantiene el beneficio de ingreso gratuito para niños y jubilados en un fin de semana imperdible para la provincia.
Datos claves del evento
- Fecha: 5 y 6 de septiembre (6.ª fecha del Zonal Cuyano)
- Lugar: Autódromo Ciudad de San Martín
- Entrada General: $10.000
- Estacionamiento General: $10.000
- Entrada a Boxes: $15.000
- Estacionamiento de Boxes: $15.000
- Beneficio especial: Niños y jubilados ingresan gratis
En pocas palabras
- Gran Premio Vendimia: el evento automovilístico más importante de la región desembarca en San Martín.
- Espectáculo familiar: incluye exhibición de autos antiguos, de alta gama y la banda de música de la Policía.
- Pilotos y datos: competirá la Clase 3 con invitados, y las entradas generales tienen un costo de $10.000.