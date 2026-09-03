El Gran Premio Vendimia llega a San Martín con un fin de semana lleno de velocidad y espectáculos

El Gran Premio Vendimia y un espectáculo para toda la familia

El mítico 76.° Gran Premio Vendimia reunirá a las principales categorías en una cita que combina la máxima paridad técnica con el deseo de todos los pilotos de coronarse en este histórico circuito.

Además de la acción en pista, esta edición suma atractivos pensados para toda la familia y la afición tuerca. El evento contará con una exhibición de autos antiguos, la presentación de una serie de vehículos de alta gama, entre los que se prevé la presencia de marcas como Lamborghini y Audi, y la actuación de la banda de música de la Policía de Mendoza. En el plano deportivo, la Clase 3 aportará un condimento especial con la competencia de pilotos invitados, destacando la participación de nombres como Tomy Vitar y Pablo Malizia.