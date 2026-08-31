“Ahora voy a ser uno más de ustedes”. Esa frase concentra una de las claves de la carta de renuncia de Lionel Messi: la despedida de la Selección argentina se presenta como un cambio de lugar. La voz que habla en el manuscrito imagina un futuro desde afuera de la cancha, pero todavía cerca del equipo y de quienes lo alientan.
Qué dice la letra de Messi en su carta de renuncia a la Selección argentina
El manuscrito combina gratitud, recuerdos y pertenencia. Una lectura de sus palabras y su presentación ¿Estaba nervioso o angustiado?
La imagen que compartió el crack en sus redes muestra 3 hojas rayadas, escritas a mano, superpuestas y acompañadas por una lapicera. Hay letras de imprenta mayúscula, espacios variables y algunas tachaduras.
Renuncia de Lionel Messi: de la cancha a la tribuna
“Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro”, dice uno de los pasajes. La frase recupera una experiencia concreta: oír a los hinchas mientras se está en el campo de juego. Lo que se anuncia como pérdida tiene sonido y tiene un lugar.
Palabras como “bancando” y la referencia a acompañar también “en las malas” mantienen el registro de una conversación. El lenguaje es cotidiano y se dirige de manera directa a sus destinatarios. Esa elección busca cercanía en quien lee.
La letra de Messi
La presentación manuscrita puede reforzar ese efecto cercano, de "poner el cuerpo".
Las irregularidades visibles y las correcciones forman parte de la imagen de una carta personal. No permiten saber, sin embargo, si hubo borradores, ayuda para redactarla o una preparación previa de la fotografía. Tampoco prueban sinceridad o espontaneidad.
Las mayúsculas, la inclinación de los caracteres y las tachaduras no ofrecen una base fiable para atribuir liderazgo, ansiedad o necesidad de control. La fotografía tampoco permite evaluar con precisión la presión sobre el papel, que podría evidenciar tensión o nerviosismo.
Es decir que, hasta cierto punto -y aún en un momento emotivo- hay una parte de Lionel Messi que continúa siendo inescrutable, misteriosa. Tan misteriosa como su habilidad casi inhumana para jugar al fútbol.
La carta completa de Messi tras su renuncia a la Selección argentina
"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección.
Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero [palabra tachada ilegible] entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también. Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegría y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.
Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo y amaré siempre estar en la Selección.
Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.
Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas mucho más).
Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de los entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir.
Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos. Me voy con la tranquilidad y orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!
¡Gracias Dios por hacerme argentino! ¡Vamos Argentina!"
En pocas palabras
- Messi en su carta: la despedida de la Selección argentina se presenta como un cambio de lugar, imaginando un futuro desde afuera pero cerca del equipo.
- Presentación manuscrita: la carta, escrita a mano en tres hojas, combina gratitud, recuerdos y pertenencia, buscando cercanía con el lector.
- Análisis de la letra: irregularidades y tachaduras forman parte de una carta personal, pero no permiten evaluar con precisión el estado emocional de Lionel Messi.