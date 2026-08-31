Qué dice la letra de Messi en su carta de renuncia a la Selección argentina

Palabras como “bancando” y la referencia a acompañar también “en las malas” mantienen el registro de una conversación. El lenguaje es cotidiano y se dirige de manera directa a sus destinatarios. Esa elección busca cercanía en quien lee.

La letra de Messi

La presentación manuscrita puede reforzar ese efecto cercano, de "poner el cuerpo".

Las irregularidades visibles y las correcciones forman parte de la imagen de una carta personal. No permiten saber, sin embargo, si hubo borradores, ayuda para redactarla o una preparación previa de la fotografía. Tampoco prueban sinceridad o espontaneidad.

Messi y su adiós a la Selección argentina. Imagen ilustrativa.

Las mayúsculas, la inclinación de los caracteres y las tachaduras no ofrecen una base fiable para atribuir liderazgo, ansiedad o necesidad de control. La fotografía tampoco permite evaluar con precisión la presión sobre el papel, que podría evidenciar tensión o nerviosismo.

Es decir que, hasta cierto punto -y aún en un momento emotivo- hay una parte de Lionel Messi que continúa siendo inescrutable, misteriosa. Tan misteriosa como su habilidad casi inhumana para jugar al fútbol.

La carta completa de Messi tras su renuncia a la Selección argentina

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección.

Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero [palabra tachada ilegible] entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también. Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegría y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo y amaré siempre estar en la Selección.

Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de los entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir.

Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos. Me voy con la tranquilidad y orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

¡Gracias Dios por hacerme argentino! ¡Vamos Argentina!"