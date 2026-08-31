Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
"Emotivo comunicado"

El día más triste en la Selección argentina: así reaccionaron los diarios del mundo al retiro de Messi

Las principales portadas internacionales se rindieron a sus pies y reflejaron el fin de una era. Los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Diarios internacionales reflejaron la noticia con titulares de impacto y homenajes.

Diarios internacionales reflejaron la noticia con titulares de impacto y homenajes.

Lionel Messi confirmó que le pone punto final a su trayectoria con la Selección argentina. Lo que era un secreto a voces o una pesadilla postergada terminó por plasmarse: el capitán, el símbolo y la bandera de toda una generación se despide definitivamente de la camiseta albiceleste.

Desde Europa hasta Sudamérica, los medios de prensa más influyentes se hicieron eco de la bomba deportiva y le dedicaron sus principales portadas. El retiro trasciende cualquier frontera y así lo reflejaron los diarios del mundo.

Fin de una era: Messi anunció su retiro de la Selección argentina.

Fin de una era: Messi anunció su retiro de la Selección argentina.

La prensa europea y la reacción ante el retiro de Messi en la Selección

En España, epicentro de sus mayores batallas a nivel de clubes, los periódicos deportivos reaccionaron en masa. El diario Marca abrió su sitio web con un contundente "El fin de la era más grande: Messi deja la Selección Argentina", destacando que el fútbol internacional pierde a su figura más determinante de las últimas dos décadas.

Marca reaccionó ante el retiro de Lionel Messi.

Marca reaccionó ante el retiro de Lionel Messi.

Por su parte, Mundo Deportivo y Diario Sport en Barcelona apelaron al sentimiento catalán para despedir al ídolo con titulares como "Gracias eternas, Leo" y "El último baile de la leyenda de la Albiceleste".

En Francia, el prestigioso portal de L'Équipe catalogó la decisión como un "terremoto en el fútbol mundial". Aunque la relación con los fanáticos galos tuvo momentos tensos en el pasado, el medio francés rindió un sincero tributo repasando la coronación en Qatar.

Una noticia que trasciende fronteras

En Brasil, el portal Globo Esporte calificó al rosarino como "el eterno rival que conquistó el respeto de todo el planeta", remarcando que se apaga la luz del jugador más desequilibrante que haya pisado las canchas sudamericanas en este siglo.

En Italia, La Gazzetta dello Sport tituló "Adiós al Dios del Fútbol con la Selección", en un guiño inevitable a la huella maradoniana que Messi también supo igualar y agrandar con la Selección argentina.

Mientras en el país se masifica el pedido popular de gratitud para el rosarino, el periodismo internacional ya tiene un diagnóstico: el fútbol mundial no volverá a ser el mismo sin Lionel Messi vistiendo la celeste y blanca.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas