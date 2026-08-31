El día más triste en la Selección argentina: así reaccionaron los diarios del mundo al retiro de Messi

Marca reaccionó ante el retiro de Lionel Messi.

Por su parte, Mundo Deportivo y Diario Sport en Barcelona apelaron al sentimiento catalán para despedir al ídolo con titulares como "Gracias eternas, Leo" y "El último baile de la leyenda de la Albiceleste".

En Francia, el prestigioso portal de L'Équipe catalogó la decisión como un "terremoto en el fútbol mundial". Aunque la relación con los fanáticos galos tuvo momentos tensos en el pasado, el medio francés rindió un sincero tributo repasando la coronación en Qatar.

Una noticia que trasciende fronteras

En Brasil, el portal Globo Esporte calificó al rosarino como "el eterno rival que conquistó el respeto de todo el planeta", remarcando que se apaga la luz del jugador más desequilibrante que haya pisado las canchas sudamericanas en este siglo.

En Italia, La Gazzetta dello Sport tituló "Adiós al Dios del Fútbol con la Selección", en un guiño inevitable a la huella maradoniana que Messi también supo igualar y agrandar con la Selección argentina.

Mientras en el país se masifica el pedido popular de gratitud para el rosarino, el periodismo internacional ya tiene un diagnóstico: el fútbol mundial no volverá a ser el mismo sin Lionel Messi vistiendo la celeste y blanca.