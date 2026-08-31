Qué se sabe del partido de despedida de Messi

Hoy es un día histórico: Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina y ahora comienza un proceso donde Lionel Scaloni deberá comenzar a armar un plantel que ya no tendrá a su máxima figura dentro del campo de juego.
La Selección argentina volverá a las canchas sin su ídolo máximo mientras que se planifican alternativas para el último adiós de Lionel Messi
Hoy es un día histórico: Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina y ahora comienza un proceso donde Lionel Scaloni deberá comenzar a armar un plantel que ya no tendrá a su máxima figura dentro del campo de juego.
Llegó el momento de gestionar la era post-Lio, uno de los desafíos más grandes para el combinado nacional en su afán de mantenerse competitivo y seguir conquistando títulos.
Aún es pronto para precisar cuándo y dónde será el último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Selección argentina. No obstante, trascendió que la AFA tiene planificado un calendario inusual para cumplir con la agenda de la FIFA y, al mismo tiempo, complacer el deseo de los hinchas de volver a ver al capitán.
De este modo, para la ventana internacional programada entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, el organismo presidido por Claudio Chiqui Tapia busca modificar la costumbre de disputar solo dos partidos.
La agenda contempla que la Selección juegue un primer encuentro en el país (con La Bombonera y el Monumental como escenarios postulantes), marco que se perfila como el momento ideal para despedir al 10.
Posteriormente, el combinado nacional viajará a Asia para afrontar dos compromisos más, ya sin la presencia de Messi en el plantel.
Esta etapa servirá como un proceso de acondicionamiento y preparación, teniendo en cuenta que el camino de las Eliminatorias hacia el Mundial 2030 se pondrá en marcha recién en 2027.
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