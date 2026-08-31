Qué se sabe del partido de despedida de Messi

De este modo, para la ventana internacional programada entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, el organismo presidido por Claudio Chiqui Tapia busca modificar la costumbre de disputar solo dos partidos.

La agenda contempla que la Selección juegue un primer encuentro en el país (con La Bombonera y el Monumental como escenarios postulantes), marco que se perfila como el momento ideal para despedir al 10.

Posteriormente, el combinado nacional viajará a Asia para afrontar dos compromisos más, ya sin la presencia de Messi en el plantel.

Esta etapa servirá como un proceso de acondicionamiento y preparación, teniendo en cuenta que el camino de las Eliminatorias hacia el Mundial 2030 se pondrá en marcha recién en 2027.

La Selección argentina volverá al ruedo, ya sin Messi.

El calendario de la Selección argentina sin Messi

2026

21 de septiembre al 6 de octubre - Posible despedida de Messi en la Selección - Fecha FIFA.

9 al 17 de noviembre - Fecha FIFA.

2027

22 al 30 de marzo - Fecha FIFA.

7 al 15 de junio - Fecha FIFA.

20 de septiembre al 5 de octubre - Fecha FIFA.

8 al 16 de noviembre - Fecha FIFA.

2028

20 al 28 de marzo - Fecha FIFA.

29 de mayo al 6 de junio - Fecha FIFA.

Junio a julio - Copa América y Eurocopa.

18 de septiembre al 3 de octubre - Fecha FIFA.

13 al 21 de noviembre - Fecha FIFA.

2029

19 al 27 de marzo - Fecha FIFA.

4 al 12 de junio - Fecha FIFA.

29 de septiembre al 9 de octubre - Fecha FIFA.

12 al 20 de noviembre - Fecha FIFA.

2030