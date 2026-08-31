"Te vamos a amar hasta el final de nuestros días": el posteo de AFA tras el retiro de Messi de la Selección argentina

Un manto de nostalgia y tristeza tiñó al mundo del fútbol en el mediodía de este lunes con la noticia del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina tras 20 años de vigencia en la Mayor.
La Asociación del Fútbol Argentino despidió a Messi en el día que el 10 anunció su retiro de la Selección argentina
Un manto de nostalgia y tristeza tiñó al mundo del fútbol en el mediodía de este lunes con la noticia del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina tras 20 años de vigencia en la Mayor.
A sus 39 años, el capitán puso punto final a una era que marcó una etapa de gloria y alta competencia en la Selección argentina. Desde la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), le enviaron un cariño especial al rosarino en agradecimiento por tantos años de entrega en la Albiceleste.
Para el capitán de la Selección argentina, la AFA publicó un mensaje especial. Con una imagen de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo de Qatar 2022, el ente madre del fútbol argentino escribió: "Leyenda. Gracias capitán", y continuó: "Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días".
Lionel Messi debutó en la Mayor de la Selección argentina un 17 de agosto de 2005 en un amistoso ante Hungría en Budapest. Desde aquel día en adelante, el 10 cambió para siempre la historia del combinado nacional. Disputó seis mundiales, ganó cuatro títulos de nueve finales disputadas con la Selección Argentina (Copa América 2007, Mundial de Brasil 2014, Copa América de Chile 2015, Copa América Centenario 2016, Copa América 2021, Mundial Qatar 2022, Finalissima 2022, Copa América 2024 y Mundial 2026).
Además, Messi se convirtió en el futbolista con más presencias en la historia de la Selección argentina con 187 partidos disputados y ostenta el puesto del máximo artillero del país al gritar 106 goles.
La Selección argentina deja de tener así a su referente, goleador e ídolo luego de una era llena de alegrías.