"Te vamos a amar hasta el final de nuestros días": el posteo de AFA tras el retiro de Messi de la Selección argentina

A sus 39 años, el capitán puso punto final a una era que marcó una etapa de gloria y alta competencia en la Selección argentina. Desde la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), le enviaron un cariño especial al rosarino en agradecimiento por tantos años de entrega en la Albiceleste.

El posteo de AFA para Messi tras el anuncio de su retiro de la Selección argentina

Para el capitán de la Selección argentina, la AFA publicó un mensaje especial. Con una imagen de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo de Qatar 2022, el ente madre del fútbol argentino escribió: "Leyenda. Gracias capitán", y continuó: "Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días".