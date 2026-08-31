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Primera Nacional

Santiago Martínez y su emoción por su primer gol en Godoy Cruz

Santiago Martínez marcó su primer gol con la camiseta de Godoy Cruz, en el triunfo por 3 a 0 ante San Telmo, en el Feliciano Gambarte

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Santiago Martínez abrió el camino del triunfo de Godoy Cruz.

Santiago Martínez abrió el camino del triunfo de Godoy Cruz.

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Con una gran definición, Santiago Martínez inicio el camino del triunfo de Godoy Cruz por 3 a 0 sobre San Telmo. en el Feliciano Gambarte, por la fecha 27 del torneo de la Primera Nacional. El ex jugador de Dock Sud marcó el primer gol del Expreso, lo que significó su primer tanto con la camiseta del Tomba.

El volante ofensivo fue uno de los puntos altos del equipo que dirige Pablo De Muner, el cual volvió a ganar tras la derrota con Deportivo Madryn en condición de visitante.

Santiago Martínez marcó un golazo.

Santiago Martínez marcó un golazo.

"Es como un sueño convertir este gol, estoy muy contento. En lo personal representa mucho, porque es el primer gol en el club y por el rival, es un clásico para mí", arrancó diciendo el volante que se lo vio disfrutando el triunfo junto a su familia.

El volante de 22 años, que llegó en el 2024, mostró que tiene mucha velocidad y que le gusta encarar. Con esas características, Martínez contó las sensaciones al convertir el gol: "Sentí una alegría tremenda, venía atravesando un mal momento personal, y por suerte pude marcar el gol. Cuando enganché para adentro y vi el espacio libre, tomé la decisión de pegarle", declaró.

Santiago Martínez anotó el primer gol del Tomba.

Santiago Martínez anotó el primer gol del Tomba.

Santiago Martínez, además, reveló que se siente muy cómodo en el Tomba: "Estoy muy contento en este club. Desde que llegué me han dado mucha confianza. Hemos logrado un triunfo importante, esperemos seguir por este camino y afianzarnos en los primeros puestos".

Sobre su segundo partido como titular, Martínez aseguró: "Quiero seguir sumando minutos y ayudar al equipo en lo que pueda. El ascenso es muy duro, ahora tenemos un partido muy complicado con San Miguel".

"La familia vino a la cancha, pude disfrutar este primer gol y el triunfo junto a ellos", cerró Santiago Martínez, el volante tombino que quiere ganarse el puesto como titular de Godoy Cruz.

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