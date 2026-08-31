Santiago Martínez y su emoción por su primer gol en Godoy Cruz

El volante de 22 años, que llegó en el 2024, mostró que tiene mucha velocidad y que le gusta encarar. Con esas características, Martínez contó las sensaciones al convertir el gol: "Sentí una alegría tremenda, venía atravesando un mal momento personal, y por suerte pude marcar el gol. Cuando enganché para adentro y vi el espacio libre, tomé la decisión de pegarle", declaró.

Santiago Martínez anotó el primer gol del Tomba.

Santiago Martínez, además, reveló que se siente muy cómodo en el Tomba: "Estoy muy contento en este club. Desde que llegué me han dado mucha confianza. Hemos logrado un triunfo importante, esperemos seguir por este camino y afianzarnos en los primeros puestos".

Sobre su segundo partido como titular, Martínez aseguró: "Quiero seguir sumando minutos y ayudar al equipo en lo que pueda. El ascenso es muy duro, ahora tenemos un partido muy complicado con San Miguel".

"La familia vino a la cancha, pude disfrutar este primer gol y el triunfo junto a ellos", cerró Santiago Martínez, el volante tombino que quiere ganarse el puesto como titular de Godoy Cruz.