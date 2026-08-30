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Después de 23 días los hinchas de Independiente Rivadavia dijeron presente en el Bautista Gargantini

Luego de más de tres semanas, los hinchas de Independiente Rivadavia se reencontraron con su equipo en el Bautista Gargantini

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Los hinchas de Independiente Rivadavia volvieron al Gargantini.

Los hinchas de Independiente Rivadavia volvieron al Gargantini.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Fueron 23 días los que pasaron para que los hinchas de Independiente Rivadavia vuelvan a decir presente para alentar a su equipo, en el Bautista Gargantini. Desde el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto, pasaron más de tres semanas y cinco partidos. Este domingo la Lepra juega con Racing.

Desde la última presentación ante su público en La Catedral, la Lepra empató con Fluminense en Brasil, cayó ante Belgrano en Córdoba, jugó la revancha con los brasileros en el Malvinas Argentinas, empató con Independiente en Avellaneda y le ganó Aldosivi por Copa Argentina, en cancha de Banfield.

Los hinchas de la Lepra coparon el Gargantini.

Los hinchas de la Lepra coparon el Gargantini.

Los hinchas de Independiente Rivadavia coparon el Bautista Gargantini

Poco a poco los fanáticos de Independiente Rivadavia fueron ocupando su lugar en el Bautista Gargantini. Ya fuera de la Copa Libertadores, y todavía con vida en la Copa Argentina, los hinchas del Azul se esperanzan con seguir en lo más alto de la Tabla Anual en el torneo local.

En el acumulado de la temporada, ahora el Azul se ubica en el segundo puesto de la tabla de posiciones. El líder es Argentinos Juniors, que en la tarde de este domingo le ganó a Aldosivi y trepó a los 45 puntos. El Azul, con un partido menos (el de este domingo ante Racing), tiene 42 y una mejor diferencia de gol: +13 contra los +9 del Bicho.

La Lepra tuvo un gran apoyo de sus hinchas.

La Lepra tuvo un gran apoyo de sus hinchas.

Sin duda alguna, para el duelo frente a la Academia, el aliento de los hinchas leprosos es clave para los dirigidos por Alfredo Berti. Recordemos que en la próxima jornada, la octava, Independiente Rivadavia viajará a Núñez para medirse ante River Plate.

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