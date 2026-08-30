Después de 23 días los hinchas de Independiente Rivadavia dijeron presente en el Bautista Gargantini

Desde la última presentación ante su público en La Catedral, la Lepra empató con Fluminense en Brasil, cayó ante Belgrano en Córdoba, jugó la revancha con los brasileros en el Malvinas Argentinas, empató con Independiente en Avellaneda y le ganó Aldosivi por Copa Argentina, en cancha de Banfield.

Los hinchas de la Lepra coparon el Gargantini. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Los hinchas de Independiente Rivadavia coparon el Bautista Gargantini

Poco a poco los fanáticos de Independiente Rivadavia fueron ocupando su lugar en el Bautista Gargantini. Ya fuera de la Copa Libertadores, y todavía con vida en la Copa Argentina, los hinchas del Azul se esperanzan con seguir en lo más alto de la Tabla Anual en el torneo local.