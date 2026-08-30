Después de 23 días los hinchas de Independiente Rivadavia dijeron presente en el Bautista Gargantini

En el acumulado de la temporada, ahora el Azul se ubica en el segundo puesto de la tabla de posiciones. El líder es Argentinos Juniors, que en la tarde de este domingo le ganó a Aldosivi y trepó a los 45 puntos. El Azul, con un partido menos (el de este domingo ante Racing), tiene 42 y una mejor diferencia de gol: +13 contra los +9 del Bicho.
La Lepra tuvo un gran apoyo de sus hinchas.
Foto: Axel Lloret/ Diario UNO
Sin duda alguna, para el duelo frente a la Academia, el aliento de los hinchas leprosos es clave para los dirigidos por Alfredo Berti. Recordemos que en la próxima jornada, la octava, Independiente Rivadavia viajará a Núñez para medirse ante River Plate.