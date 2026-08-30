Pablo De Muner y el triunfo de Godoy Cruz: "A disfrutar un poco y a seguir enfocado en lo que viene"

"Yo de mi lado, y con esto quiero cerrar el tema, nunca presenté la renuncia de todo el partido. Y si la quería presentar no había nadie ahí como para poder charlarlo. Por otro lado, nunca, me dijo Pepe (José Manzur) "dame un paso al costado". Nunca charlamos, hablamos con Pepe de forma natural, como lo hacemos siempre", confirmó De Muner.

Luego completó: "Todo lo que pasó después, no lo sé. Lo único que intentamos nosotros es poner el enfoque en el partido de hoy, de hacer lo que venimos haciendo, de que el equipo va a tener una versión, y que la gente cada vez está más cerca de nosotros. Y creo que lo logramos".

Santiago Martínez se animó a una loca apilada, y así abrió el camino para que el Tomba abriera una defensa extremadamente cerrada.

La táctica y la aparición de Santi Martínez

Consultado sobre cambios tácticos respecto a la derrota frente a Madryn, y la gran actuación de este domingo de Santiago Martínez, el entrenador dijo: "En cuanto al sistema, obviamente que esto es partido tras partido. Es un poco la búsqueda".

"Encontramos en Santi (Martínez) -todos saben el potencial que tiene Santi- y la verdad que hasta hace dos o tres partidos él no podía desarrollar lo que se vio, tanto con Madryn, o con lo que se vio hoy en el primer tiempo y parte del segundo. Pero, bueno, le tocó en una situación difícil y respondió. Entonces, eso abre la posibilidad, nos da mucha frescura, nos da mucho desequilibrio a nosotros", destacó Pablo De Muner.

Pablo de Muner sobre lo que se viene en la Primera Nacional

En lo que respecta a los que queda del campeonato y el objetivo de retornar a Primera, el entrenador tombino no se mostró triunfalista, y se explayó: "Yo creo que estamos mucho mejor de lo que estábamos hace un mes y medio, o dos meses atrás. Hemos ganado muchos partidos y de muy buena manera".

"Se han escapado partidos como el de Maipú, por ejemplo, que por ahí era injusto el primer tiempo ir perdiendo. Pero todavía falta, lo más importante todavía no pasó", expresó.

Para cerrar, Pablo De Muner: "Yo conozco bastante esta categoría, y lo digo con toda la humildad. Siempre hemos peleado por los puestos de arriba, siempre; y esta no va a ser la excepción. Espero que el equipo pueda ganar confianza, que pueda seguir creciendo, y que podamos volver al objetivo".