Godoy Cruz despejó la mufa de la derrota ante Maipú, que rompió una buena racha de local, y con una goleada y excelente funcionamiento, los dirigidos por Pablo De Muner le regalaron una alegría a sus hinchas en el Gambarte y despejaron cualquier cuestionamiento sobre el DT.
Pablo De Muner y el triunfo de Godoy Cruz: "A disfrutar un poco y a seguir enfocado en lo que viene"
El triunfo contundente de Godoy Cruz por la 27ª fecha de la Primera Nacional sirvió para afianzar al DT Pablo De Muner y despejar rumores de alejamiento
Respecto a la goleada del Tomba sobre San Telmo de este domingo, por el Grupo A de la Primera Nacional, Pablo De Muner se mostró tranquilo y feliz en la conferencia de prensa post partido. "A disfrutar un poco del triunfo y a seguir enfocado en lo que viene", fue una de las primeras frases del entrenador.
Pablo De Muner rompiendo rumores y tramas agoreras
No pudo faltar la pregunta que apuntó a los rumores que hubo en la semana previa, vaticinando supuestas salidas del nacido en Caseros y pasado en el Bicho Colorado. "Mirá, la verdad que me sorprendió todo lo que sucedió en la semana, todo lo que algunos medios publicaron", dijo contundente.
"Yo de mi lado, y con esto quiero cerrar el tema, nunca presenté la renuncia de todo el partido. Y si la quería presentar no había nadie ahí como para poder charlarlo. Por otro lado, nunca, me dijo Pepe (José Manzur) "dame un paso al costado". Nunca charlamos, hablamos con Pepe de forma natural, como lo hacemos siempre", confirmó De Muner.
Luego completó: "Todo lo que pasó después, no lo sé. Lo único que intentamos nosotros es poner el enfoque en el partido de hoy, de hacer lo que venimos haciendo, de que el equipo va a tener una versión, y que la gente cada vez está más cerca de nosotros. Y creo que lo logramos".
La táctica y la aparición de Santi Martínez
Consultado sobre cambios tácticos respecto a la derrota frente a Madryn, y la gran actuación de este domingo de Santiago Martínez, el entrenador dijo: "En cuanto al sistema, obviamente que esto es partido tras partido. Es un poco la búsqueda".
"Encontramos en Santi (Martínez) -todos saben el potencial que tiene Santi- y la verdad que hasta hace dos o tres partidos él no podía desarrollar lo que se vio, tanto con Madryn, o con lo que se vio hoy en el primer tiempo y parte del segundo. Pero, bueno, le tocó en una situación difícil y respondió. Entonces, eso abre la posibilidad, nos da mucha frescura, nos da mucho desequilibrio a nosotros", destacó Pablo De Muner.
Pablo de Muner sobre lo que se viene en la Primera Nacional
En lo que respecta a los que queda del campeonato y el objetivo de retornar a Primera, el entrenador tombino no se mostró triunfalista, y se explayó: "Yo creo que estamos mucho mejor de lo que estábamos hace un mes y medio, o dos meses atrás. Hemos ganado muchos partidos y de muy buena manera".
"Se han escapado partidos como el de Maipú, por ejemplo, que por ahí era injusto el primer tiempo ir perdiendo. Pero todavía falta, lo más importante todavía no pasó", expresó.
Para cerrar, Pablo De Muner: "Yo conozco bastante esta categoría, y lo digo con toda la humildad. Siempre hemos peleado por los puestos de arriba, siempre; y esta no va a ser la excepción. Espero que el equipo pueda ganar confianza, que pueda seguir creciendo, y que podamos volver al objetivo".
En pocas palabras
- Godoy Cruz ganó y DT De Muner: El equipo de Pablo De Muner goleó y despejó rumores de su continuidad.
- DT De Muner desmiente rumores: El entrenador negó haber presentado renuncia o recibido un ultimátum.
- Análisis del DT: Pablo De Muner destacó la evolución del equipo y la confianza ganada en la Primera Nacional.