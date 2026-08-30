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Leo Ponzio tras debutar en River: la decisión de ser entrenador y su defensa para Martínez Quarta

El DT interino de River, Leonardo Ponzio, habló por primera vez desde que asumió el cargo luego de su estreno con triunfo por 3-2 ante Banfield

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Leonardo Ponzio debutó como entrenador de River.

Leonardo Ponzio debutó como entrenador de River.

El técnico interino de River, Leonardo Ponzio, dio sus primeras declaraciones desde que asumió el cargo tras su buen debut en el triunfo por 3-2 ante Banfield, de visitante, por la séptima fecha del Torneo Clausura. El Millonario recuperó la sonrisa este domingo después de ser eliminado de la Copa Sudamericana, que provocó la salida del DT Eduardo Coudet.

Ponzio, un referente del Millo, analizó la actuación de sus dirigidos, quienes lograron un triunfo pero terminaron pidiendo la hora.

Ponzio tuvo el mejor debut en River.

Ponzio tuvo el mejor debut en River.

Ponzio pidió que se respete la palabra interinato

"La palabra fue interinato y hay que saber respetarla. Sé que esto va a ser consecuencia de muchos partidos y después se verá", dijo el DT de 44 años.

Cuando fue consultado de sumar a su cuerpo técnico al ex defensor de River Jonatan Maidana, respondió: "Hay que darles valor a los históricos de este club. Todo histórico que tenga predisposición de estar, bienvenido será. Pero ahora hay que respetar a Escudero, a Manfredi y al profe Segura. Ellos vienen de Reserva y también pusieron la cara en esta situación. Están felices y te lo demuestran. Hay que esperar".

Luego se refirió a la decisión, en conjunto con la Comisión Directiva, de asumir el mando del equipo tras la renuncia de Eduardo Coudet. "Enzo y la dirigencia me conocen, saben cómo soy y terminé aceptando la propuesta. Me debo a esta institución. Estoy muy contento y feliz. Cuando hay que estar, hay que poner la cara", analizó.

Luego se refirió a la labor de su equipo ante el Taladro. "Intentamos jugar por dentro y que les llegue la pelota a los delanteros, Ángel Correa, Thiago Almada y Sebastián Driussi. Cuando jugás de visitante, el local tiene que hacer el esfuerzo para buscar el resultado. Fue un partido peleado”, dijo el DT.

Ponzio sonr&iacute;e en el banco de River.

Ponzio sonríe en el banco de River.

"Hay un grupo de jugadores impresionante. Hoy se dio el resultado que no se venía dando y es por el trabajo que venían haciendo", añadió.

Ponzio defendió a Martínez Quarta

Posteriormente Ponzio defendió a Lucas Martínez Quarta, uno de los principales apuntados luego de la eliminación por penales de River ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

"Creo que se trata de momentos. A mí también me ha tocado tener todas las miradas. Yo lo veo bien. Lo conozco de chiquito, lo he criado. Tiene corazón por esta institución y siente todo mucho. Tiene calidad, es de selección, jugó en Europa… son momentos", concluyó.

Cuándo se juega River vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Clausura:

River se medirá con Independiente Rivadavia por la octava fecha del Torneo Clausura el próximo domingo a partir de las 19:15 en el estadio Monumental.

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