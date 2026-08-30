Leo Ponzio tras debutar en River: la decisión de ser entrenador y su defensa para Martínez Quarta

Cuando fue consultado de sumar a su cuerpo técnico al ex defensor de River Jonatan Maidana, respondió: "Hay que darles valor a los históricos de este club. Todo histórico que tenga predisposición de estar, bienvenido será. Pero ahora hay que respetar a Escudero, a Manfredi y al profe Segura. Ellos vienen de Reserva y también pusieron la cara en esta situación. Están felices y te lo demuestran. Hay que esperar".

Luego se refirió a la decisión, en conjunto con la Comisión Directiva, de asumir el mando del equipo tras la renuncia de Eduardo Coudet. "Enzo y la dirigencia me conocen, saben cómo soy y terminé aceptando la propuesta. Me debo a esta institución. Estoy muy contento y feliz. Cuando hay que estar, hay que poner la cara", analizó.

Luego se refirió a la labor de su equipo ante el Taladro. "Intentamos jugar por dentro y que les llegue la pelota a los delanteros, Ángel Correa, Thiago Almada y Sebastián Driussi. Cuando jugás de visitante, el local tiene que hacer el esfuerzo para buscar el resultado. Fue un partido peleado”, dijo el DT.

Ponzio sonríe en el banco de River.

"Hay un grupo de jugadores impresionante. Hoy se dio el resultado que no se venía dando y es por el trabajo que venían haciendo", añadió.

Ponzio defendió a Martínez Quarta

Posteriormente Ponzio defendió a Lucas Martínez Quarta, uno de los principales apuntados luego de la eliminación por penales de River ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

"Creo que se trata de momentos. A mí también me ha tocado tener todas las miradas. Yo lo veo bien. Lo conozco de chiquito, lo he criado. Tiene corazón por esta institución y siente todo mucho. Tiene calidad, es de selección, jugó en Europa… son momentos", concluyó.

Cuándo se juega River vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Clausura:

River se medirá con Independiente Rivadavia por la octava fecha del Torneo Clausura el próximo domingo a partir de las 19:15 en el estadio Monumental.